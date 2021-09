VEČE STAND UP KOMEDIJE SA MARKOM PULJIZOM U CAPITAL PLAZI!

Ljubitelji originalnog humora imaće priliku da uživaju u izvođenju stand -up komedije sa bosanskim stand – up komičarem Markom Puljizom, u utorak, 17. septembra u 21h, u atrijumu The Capital Plaza centra.

2013. godine Marko osvaja titulu najboljeg stand-up komičara amatera Bosne i Hercegovine, nakon čega počinje profesionalno da se bavi stand-up-om. Pored solo nastupa učestvuje na svim većim regionalnim festivalima poput onog u Lisinskom, Kombank dvorani, Dubrovniku, Splitu, Puli, Mariboru, Ljubljani, Nišu, Podgorici...

Od 2015 pokreće crnogorsku stand-up scenu redovnim nastupima po Crnoj Gori, najviše u glavnom gradu gdje trenutno živi i stvara.

Njegov autorski materijal prepoznatljiv je po „clean“komediji bez psovki "začinjenoj" imitacijama i improvizacijama. U svojim nastupima često imitira karakteristike određenih naroda, najčešće balkanskih, ali priznaje da ga ipak inspirišu pojedinci svojim specifičnostima i detaljima. "Tako možda nekada generalizujem, ali inspiracija uvijek dolazi od konkretnih ljudi", kaže Marko.

Ova zahtjevna forma scenskog nastupa novija je na našim prostorima i dobija sve veću mainstream popularnost. Komičar ne priča viceve niti prepričava „tuđe fore“ već na scenu izlazi isključivo sa autorskim materijalom.

Iz Capital plaze napominju da je u skladu sa novim mjerama koje su stupile na snagu 11. septembra obavezno da posjetioci ovog događaja imaju kod sebe potvrdu o obavljenoj vakcinaciji ili, negativan PCR test na Kovid-19 koji nije stariji od 72 sata, ili pozitivan PCR test koji je stariji od 14 i nije stariji od 180 dana, odnosno negativan brzi antigenski test koji nije stariji od 48 sati.