NE PLAŠIM SE SMRTI, ALI ZNAM DA ĆE ME SAČEKATI! Ovako je Gutović govorio o kraju života: Ravnodušan sam, a ne bi trebalo

Glumac Milan Lane Gutović preminuo je danas na Vojnomedicinskoj akademiji u 76. godini.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

MIlan Lane Gutović, jedan od najdarovitijih srpskih glumaca, preminuo je danas na VMA u 76. godini života posle duže bolesti.

Šira javnost će ga pamtiti ne samo po izvanrednim filmskim, TV i pozorišnim ulogama već i po izjavama od kojih će neke ostati antologijske. Njegovi intervjui su se uvek danima prepričavali jer jer Gutović bio čovek vanrednog obrazovanja i inteligencije, sposoban da stvari nazove pravim imenom i da ih objasni na neki svoj poseban način.

Tako je jednom prilikom govoreći o 5. oktobru rekao da su se posle tog dana proslavilo i "nekoliko značajnijih kriminalaca koji su ostali u našem javnom životu.

"Njima tepamo i kažemo da su političari", rekao je tada Gutović.

On je istakao i po čemu je obeležen taj dan.

"Taj dan je obeležen po strašnom predviđanju predsednika Slobodana Miloševića koji je tada gubio vlast. Po njegovom proročanstvu. Milošević je skidajući sa krunom i glavu predvideo ovaj scenario koji taj isti narod koji se drao i lupao Skupštinu nije video. Ali on je video", rekao je Gutović.

U jednom intervjuu za Kurir govoreći o smrti Lane je rekao:

"Smrti se ne plašim, na neki način sam ravnodušan. A ne bi trebalo, pošto je to jedan od ključnih trenutaka u životu, kao i rođenje. Rođenje ne pamtim, a smrt pretpostavljam da ću upamtiti. Ceo život je bio nestrpljiv, ali smrt nije. Ona je strpljiva i mene će sačekati sigurno.

Svojevremeno je u emisiji "Lično nezvanično" govorio o nagradama, ženama, ulogama, komšijama...

ODUSTAO OD KUĆE ZBOG KOMŠIJA

"Oduvek sam imao ideju da napravim nešto ovako ali sam u realizaciji imao problema zato što sam mislio da bi trebalo da zidam kuću. Ali čim se sazida kuća, pošto je to na nekom placu, onda dođe jedan komšija, onda sdrugi pa treći komšija. Pa gužva... I onda sam redukovao svoje želje i došao do ovoga."

LEČENJE ŽIVOTINJA

"Koze umem da izlečim od skoro svega. Držao sam koze pa me je jedan čobanin naučio. Taj čobanin me je naučio nekoliko lekova koje mogu da koriste i ljudi. Koze uglavnom pate od kožnih oboljenja."

O DRUŽENJU SA KOLEGAMA

ŽENAMA SE NE UDVARAM NEGO SE POTURAM

"Ne prilazim ženama nego se poturam. Moje godište za žene nije baš upotrebljivo. Pošto nema smisla da se ja čiča udavaram ženama, onda sam našao rešenje - ne udvaram se nego se poturam. I bilo je efekta. Kad mi kažu da dobro izgledam za svoje godine ja im kažem da je to zato što ne pušim, ne pijem i lažem za godine. Ja ne mogu dobro da izgledam, ja mogu samo da ličim."

O ŠOJIĆU

"Kada smo počinjali da radimo seriju tih filmova Jugoslavija je u to vreme bila stabilna zemlja u kojoj se ko kosi a ko vodu nosi. Taj lik, taj format čoveka kao što je Šojić, on je bio jedna marginalna populacija, jedan otpadak od društva, jedna džukela najobičnija koja je mogla da bude direktorčić u nekom malom preduzeću gde je mogao da ga čerupa. Kako je država propadala, tako je ta bitanga dobijala na ceni. On se nije usavršavalao, on je ostao bitanga. Ali je oko njega sve tonulo. On je u ovom zadnjem serijali već bio u Skupštini. Znači od secikese je stigao u Parlament."