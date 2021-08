Gang stiže na Sea Dance! Regionalni velikani hip hopa i trapa na najvećem festivalu Jadrana!

Trep je odavno ušao na velika vrata i odomaćio se i na našem terenu, kao nova struja koja je rep podigla u nove visine.

Već nam je poznato da će na Sea Dance festivalu od 26. do 29. avgusta Jadran zatalasati predstavnici najjačeg gasa – trep kraljica Senidah, francusko-sarajevska trep princeza Muha, zvezde u usponu z++ i Ognjen, trep guru Fox i njegov partner u gasu Surreal, ali i lokalni njukameri O.G. feat Distortion. S druge strane, ozbiljne rep bitove donose starosjedioci hip-hop scene Vojko V, femi-reperka Sajsi MC i domaćini sa primorja Who See.

Druge večeri festivala publika će, sigurni smo, u glas izgovarati rime i versove maestralnog repera i producenta iz Splita Vojka V. Ljubitelji „pravog hip-hopa“ sjetiće ga se po radu u bendovima Dječaci i Kiša metaka, dok je novu garnituru vjerne mlađe publike osvojio kroz veoma uspješnu solo karijeru kojoj se posvećuje od 2018. godine. Višestruko nagrađivani reper postao je regionalni fenomen megahitom „Ne može“ i himnom balkanskog mentaliteta „Kako to“, a inspiraciju pronalazi u stvarnim događajima i ličnim iskustvima, lukavo začinjenim sarkazmom – Vojkov humor, kažu, ili kapirate ili ne kapirate. Nema između.

Uigrani tandem Surreal i Fox „Na minut do mora“ budvanske plaže Buljarica druge večeri festivala donose „Samo flex“, himnu „Trep guru trep boss“ i „Malo jači gas“. Starosjedioci balkanske trep scene iza sebe imaju preko pedeset zajedničkih koncerata, svoju svestranost su pokazali i radeći muziku za najpopularniji domaći film i seriju „Južni vetar“, a gas koji danas ide, od njih je bez sumnje krenuo.

Tirkiznu jadransku obalu iste večeri zapljusnuće i „novi talas“ trepa, na čelu sa sarajevsko-francuskom njukamerkom Muhom, njenim autentičnim pop-trep zvukom, multilingvalnim rimama i pomalo melanholičnom matricom koja savršeno ide uz njen g(l)as. Pridružuju joj se i trenutno najpopularniji mladi hitmejker na Balkanu Klinac, mladi reper Ognjen i lokalci O. G. feat Distortion koji će treće festivalske večeri biti predstavnici najmlađih izvođača iz Gang porodice.

Snažnu žensku energiju iste večeri donosi feministička ikona i pionirka ženskog repa na našim prostorima Sajsi MC, koja provokativnim rimama pomjera publiku u ritmu klabinga, brzog života u velikom gradu i svega što on nosi. Iako rep kao muzički pravac podrazumeva oštrinu i agresivnost, koji autorki svakako ne manjkaju, ona svojom zavodljivošću i ženstvenošću odlučno prkosi stereotipima.

Uprkos vještom koketiranju sa R’n’B-jem i uspješnim izletima u pop, neprikosnovena trep boginja svakako jeste Senidah – čini se da, šta god ubacila u mix, bila to snažna „Balkanka“ ili krhka i voljiva „Slađana“, autentična trep diva ne može da omane. Prije nešto više od mjesec dana svojim hitovima prodrmala je Exitovu glavnu binu, a 29. avgusta na Sea Dance donosi ogoljenu emociju skrivenu iza jakih bitova.

Osiječki treper Z++ leći će onima koji vole laganiju vožnju i melanholične matrice i lirike. Njegovu muziku opisuju kao zvuk na pola puta između mračno erotične poetike koju pravi Weekend i rasplesanosti Dina Dvornika, pa ako to zvuči kao tvoj separe, pridruži se EXIT porodici i isprati festivalsko ljeto uz electropop himnu “Ljeto već je gotovo” na završnoj večeri festivala.

Domaćini sa jadranskog primorja i predstavnici čvrstog jezgra stare škole hip-hopa biće dinamični duo Who See. Njihov izraz prati duhovita nota po kojoj su već dve decenije prepoznatljivi na regionalnoj rep sceni, mada ih ove godine prepoznajemo i po bavljenju ozbiljnom temom u pesmi „Krivolov“. Noyz i Dedduh zasigurno će napraviti dobru žurku, a na zatvaranju Sea Dance festivala pitaće te „Đe se kupaš“ i zatalasati more uz „Reggaeton Montenegro“.

Ono što nam je jasno jeste da će snage na ovogodišnjem izdanju Sea Dance festivala udružiti (ili odmjeriti?) predstavnici starog i novog talasa hip-hopa, što, da smo na tvom mjestu, definitivno ne bismo propustili.

Bezbjednosni protokol ulaska na festival

Jedan od ključnih uslova za održavanje festivala je pridržavanje bezbjednosnih protokola za organizaciju masovnih događaja, koje je EXIT festival primijenio u Novom Sadu, ali prilagođenih uslovima u Crnoj Gori. Na festival će moći da uđu posjetioci koji ispunjavaju jedan od četiri uslova iz Nacionalne COVID potvrde: dokaz da je osoba u cijelosti vakcinisana ili da je dobila makar prvu dozu vakcine, ili negativan PRC test ne stariji od 72 sata, ili pozitivan nalaz PCR testa stariji od 14, a ne stariji od 180 dana (što je dokaz da je posjetilac preležao Kovid-19), ili negativan brzi antigenski test BAT, ne stariji od 48 sati. Takođe, za one koji ne posjeduju navedenu dokumentaciju, ispred festivalskih kapija biće organizovano brzo antigensko testiranje po povlašćenoj cijeni od pet evra.

Ujedinjeni festivali Crne Gore pokrenuli kampanju za vakcinaciju mladih

Ujedinjeni festivali Crne Gore, koje predvode Sea Dance, Lake Fest, Bedem Fest i Podgorica Film Festival, pokrenuli su nacionalnu kampanju za vakcinaciju, čiji su fokus mladi, dio populacije koji je u prethodnih 15 meseci mnogo toga pretrpio. Fizička i mentalna izolacija kojoj su oni izloženi problem je s kojim kompletno naše društvo mora odmah da počne da se suočava! Ova kampanja započinje dosad najžešću borbu za kraj pandemije i povratak normalnom životu, korišćenjem jedinog oružja koje čovječanstvo ima – vakcine. Sama kampanja naziva je „Neću više“, i usmjerena je prema svima kojima nedostaju koncerti, festivali, ali i normalan život.



U okviru kampanje „Neću više“ Sea Dance festival poklanja 1000 ulaznica za otvaranje festivala medicinskim radnicima i mladima koji se danas do kraja dana vakcinišu na punktovima širom Crne Gore na lokacijama na na ovom linku. Da bi dobili jednodnevnu ulaznicu za Sea Dance, potrebno je da na mejl ulaznice@seadancefestival.me pošalju sledeće podatke: ime i prezime, godinu rođenja, mjesto prebivališta, fotografiju potvrde o vakcinisanju s jasno vidljivim datumom vakcinacije, i e-mail adresu.

Aktuelne cijene ulaznica do kraja dana!

Cijena festivalskih ulaznica za Sea Dance do kraja dana iznosi 39.99 Eur, što je ušteda od 20 odsto u odnosu na finalnu cijenu. Jednodnevne ulaznice posjetioci mogu kupiti po promo cijeni od 17.99 Eur, uz 20 odsto popusta. Cijena festivalskih ulaznica od sjutra iznosi 50 Eur, a jednodnevnih 20 Eur.



Sve ulaznice se mogu kupiti posredstvom Gigs Tix prodajne mreže. Više informacija može se naći ovdje. Sve ulaznice kupljene za izdanje 2020. važe za ovogodišnji festival.