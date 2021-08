Duo Sanja i Mija na„Somersby Summer Jam at The Capital Plaza“„Somersby Summer Jam at The Capital Plaza“

Ovog četvrtka, 19.avgusta, sa početkom u 21h, na “Somersby Summer Jam at The Capital Plaza” nastupa Duo Sanja i Mija.

Kotorski duo koji čine Sanja Đuranović (vokal) i Mija Kovačević (vokal/klavir), osim brojnih uspješnih nastupa na primorju, dobro je poznat podgoričkoj publici. Kotoranke će se predstaviti repertoarom pop i evergrin muzike, sa primjesama jazz-a.



„Somersby Summer Jam at The Capital Plaza“ održava se u julu i avgustu u atrijumu The Capital Plaza kompleksa, nudeći sjajnu atmosferu za brojne posjetioce, dovodeći i ove godine poznate izvođače i bendove iz regiona i Crne Gore.



Tokom dva mjeseca, ljubitelji dobre muzike uživaće u 18 koncerata. Izvođači angažovani ovog ljeta su vrlo respektabilni u svijetu popularne muzike: Neša Galija, Marko Louis, Marijana Zlopaša, Blackberries, Positive band, The Grupa, Marija Mikić, Duo Intime, Sanja i Mija, Acoustic Hotspot, te Milica i Dejan.



Organizatori ovogodišnjeg „Somersby Summer Jam at The Capital Plaza“ su The Living Room, The Capital Plaza, Elit i Hard Rock Café, okupljeni sa ciljem da i u toku ljetnjih mjeseci učine The Capital Plaza najatraktivnijim mjestom u gradu, pa je stoga pripremljen raznovrstan muzički program dva puta sedmično, uz generalno sponzorstvo Somersby (Carlsberg Montenegro).