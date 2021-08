Boris Brejcha po prvi put u Crnoj Gori, na Sea Dance festivalu!

Svjetski poznati DJ, producent i utemeljivač high tech minimal techna nastupiće u nedjelju, 29. avgusta, na glavnoj bini Sea Dance festivala.

Izvor: FLOCREATES/FLORIAN SCHMITT

Inspirisan Brazilom i karnevalom, riješio je da nastupa pod maskom, i tako u mrak specifiičan za tehno žurke donese dašak boje i nasmijanosti. Nije Boris Brejcha oduvijek bio pod maskom, ali tek s njom stvara mit i buku oko sebe, dovoljnu da svi čujemo za njega i da ga svi zavolimo.

"Svoju muziku je nazvao High Tech Minimal, koju često drugi nazivaju inteligentna muzika sjutrašnjice. Žanr su prihvatili i drugi izvođači, a on ga je masterirao do perfekcije. Međutim, nakon nekoliko godina uspjeha, Boris ne nestaje, već nastavlja da se razvija. Posle godina i godina turneja, kao i novih singlova i traka, pokazao nam je koliko se dubine i različitosti krije iza termina i žanra minimal techno, i koliko to minimal može imati širine i prostora za razotkrivanje. Sve to on donosi u svojoj misiji da svima budu zabavno kad dođu na podijum za igru", navodi se u saopštenju Sea Dance festivala.

Sa svojom partnerkom i muzom Ginger je početkom ove godine izbacio singl Spicy.



"To im, naravno, nije prvi put da sarađuju, s obzirom da smo njen glas već slušali na pesama Hapinezz i To The Moon And Back. Od prije par dana slušamo i uživamo u njegovom novom albumu „Matrix“, i vjerujemo da će neka od tri nove trake odzvanjati plažom Buljarica u nedjelju 29.jula", zaključuje se u saopštenju.