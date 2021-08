ONA JE TUKLA MOG SINA, A NE ON NJU! Šok tvrdnje Draganine bivše svekrve - "Laže da sam je vukla bosu po snegu!"

Posle skandaloznih optužbi Dragane Mitrović oglasila se i njena bivša svekrva.

Bivša učesnica Zadruge Dragana Mitrović otvorila je dušu u emisiji "Narod pita" o navodnom zlostavljanju koje je, kako tvrdi, pretrpela od strane bivšeg muža Marka Mitrovića, a sada se oglasila njegova majka Milanka, Draganina bivša svekrva.

"Jutros mi je prijateljica koju je ona spominjala poslala, pregledala sam sve. Ne znam šta da kažem, verujte mi. To što je rekla da je on nju tukao po glavi, a ja tu bila, to nije tako! Ja se kunem u Boga da se to nije desilo, ona je njega udarala! Vukla je bosu po snegu nisam, bila je u papučama i izvela sam je da se ne bi svađali. Tada je ili bila pijana ili na lekovima, ali nije bila pri sebi. Što nas ne ostavi više na miru?", pita se Milanka, koja tvrdi da joj Mitrovići ništa ne rade, te da treba da ih se okane, i ističe da joj nije jasno zbog čega stalno plače.

"Ona je to radila ovde sve godine koliko je kod nas bila, non-stop je plakala, imala zamerke - na poslu, tamo, vamo... Jedino u prodavnici obuće je bila dobra sa šeficom, a nigde drugde nije bila dobra. Ja iskreno mislim da ona ima neki psihički problem", ističe bivša svekrva.

Svojevremeno je iznela i šokantne tvrdnje o privatnom životu i odrastanju nekadašnje snaje Dragane, koja je demantovala da joj je otac alkoholičar. Dragana je takođe tada rekla da je njena bivša svekrva zloupotrebila informacije koje joj je o njoj rekao sin Marko, što Milanka oštro demantuje i kaže da joj se Dragana lično poveravala.

"Dragana je meni ispričala sve za njenog tatu, za tu rumunsku konobaricu, da ju je terao iz kuće... Pa, sve mi je ispričala, kako bih ja to znala?! Takođe, meni lično je rekla za one pokušaje silovanja, ja sam lično plakala! Rekla sam joj: 'Kako je moguće da tako nešto ne ispričaš svojim roditeljima?', rekla je: 'Pa, bila sam mlada'. To nikada ne bih ni ispričala, nego kada je počela da laže da sam je tukla, da sam je vukla po snegu...", priča Milanka i poručuje da bivšu snaju, uprkos svemu, ne mrzi.

"Meni je nje bilo žao i u Zadruzi što je plakala, i dan danas kad odem u crkvu upalim joj sveću i pomolim se da nađe mir i sreću u životu. Gledala sam je kao ćerku, rekla mi je hiljadu puta da ni na koga nema zamerku, već na Marka. Moj Marko je imao puno grešaka, ali ona je jako komplikovana osoba. Sada, kada se ponovo potegla priča, Marko mi je rekao: 'Mama, nek' priča šta hoće, mene stvarno više ne interesuje, nemam nameru s njom da se prepucavam. Ako joj dam demanti, ona će opet se oglašavati i to će ići u nedogled'", izjavila je Milanka.