Nakon što je uoči samog finala "Zadruge 9 - Elite" ispao iz trke za pobjednika, Bora je rekao da je da je "ovo njegovo učešće bilo jedno od lošijih, ali ne i najgore".

Izvor: printscreen/instagram/samorealno_6

Bora Santana ispao je iz Elite 9, i takmičenje završio na 24. mjestu. Tokom rijalitija se razveo od Milice Kemez, ali i našao u epicentru skandala nekoliko puta.

Sada otkriva zašto će morati da stupi u kontakt s Milicom Kemez, ali i kakvu je poslovnu ponudu dobio.

"Iz rijalitija izvlačim samo pozitivno. Vikendica je moja oaza mira, pogled na crkvu; tu se osjećam najbolje. Ovo je jedno od mojih lošijih učestvovanja u rijalitiju, ali nije najlošije. Čovjek treba biti samokritičan. Život je to, to sam ja, kakav sam, takav sam, pokajem se zbog svojih grešaka... " počeo je Bora.

"Porodica mi je odmah došla, skupili smo se. Zamjerili su mi nekoliko stvari, nisu to očekivali od mene. Kad je nešto dobro svi su tu, a kad nije, onda nema nikog, zato sam pričao neke stvari u rijalitiju."

Što se Kemezove tiče, tvrdi da ju je prebolio.



"Nju sam prebolio. Ona nije sa mojim drugom. Ako je sa njom, onda mi nikad nije bio drug. Pokazao je ko je, to me je ubilo unutra. Zvaću je za plac, ako bude htjela da ga vrati, nek je njoj na čast sve. Anastasija će uskoro doći kod mene, spustili smo loptu. Da li ćemo biti zajedno, to ne znam. Umiješali smo porodice, eto, ostavićemo sve iza nas, pa šta bude, vidjećemo"poručio je Santana.

Što se superfinala "Elite 9" tiče - navija za Filipa Đukića.

Vidi opis "Ovo je kraj moje rijaliti karijere": Bora Santana izbačen iz Elite, otkrio da mu nude posao u Zanzibaru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Pink screenshot Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Pink screenshot Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 8 8 / 8

- Navijam za Filipa Đukića, volio bih da on pobijedi. On je moj drug, psihološki ništa nije moglo da ga poremeti. Gotivim i Aneli mnogo, sprijateljio sam se sa njom. Filip, Aneli, Maja Marinković, tako nekako u finalu; ja sam tamo htio da budem šoumen, ali tako nije bilo, nije to to kao prije što me je pokretalo. Janjuša isto gotivim, eto. Žao mi je što sam dao pristup Urošu, ispade da sam ja gej, želim da svakome dam šansu, želio sam da ga izdignem iz neke situacije. On je jedna gnjida, pokvarenjak jedan. Nemam ništa protiv gej populacije, ali to su pe*erska posla, karakterno. Želio sam neki šou sa njim, on je htio nešto drugo. Riješiću ja to, znam i kako, rekao je Santana pa otkrio da će doći na finale Elite.

- Doći ću na finale. Moram i na psihoterapiju. Vidjeću šta ću dalje. Da li ću u "Elitu 10"? Osvojio sam sad 24. mjesto, ovo je kraj moje rijaliti karijere. Novac me ne čini srećnim. Imam toliko otvorenih puteva, ne libim se nijednog posla. Dobio sam ponudu da radim u Zanzibaru, da tamo dočekujem naše ljude, radim sa njima, pokazujem, možda i odem na par mjeseci. Možda odem u Afriku na dva, tri mjeseca - objasnio je Santana.