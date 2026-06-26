EXIT poklanja Velikoj plaži monumentalnu skulpturu kao umjetnički simbol zaštite prirode i snage ženskog principa

Važan element kompozicije je i lotos, koji simbolizuje čistoću duha, harmoniju, preporod, uzdizanje i snagu. U svom simboličkom značenju, skulptura predstavlja trenutak rađanja, buđenja i nove svijesti.

Izvor: EXIT to Montenegro

Na impresivnom prostranstvu Velike plaže, tamo gdje se susrijeću more, vjetar i horizont, uzdiže se monumentalna skulptura visoka 12 metara, koja će biti jedan od najupečatljivijih simbola prvog izdanja EXIT to Montenegro festivala u Ulcinju. Više od elementa scenografije i festivalskog stejdž dizajna, ova impozantna umjetnička instalacija predstavlja snažan simbol zajedništva, poštovanja prema prirodi i zaštite života koju oličava ženski princip. Rezultat zajedničkog rada crnogorskih i srbijanskih umjetnika, statua spaja umjetnost, prirodu, lokalno nasljeđe i zajednicu u jedinstvenu cjelinu. Ona je istovremeno izraz lokalnog ponosa, posveta ženama kao simbolima stvaranja, snage, nježnosti i obnove, ali i omaž Velikoj plaži — jednom od posljednjih netaknutih prirodnih dragulja Mediterana.

Dok će sama inspiracija za skulpturu biti otkrivena prilikom njenog postavljanja, u njenom simboličkom temelju nalazi se i motiv morske vile sa Bojane, odnosno Fločke, kako je pamti ulcinjsko predanje – čudesnog bića iz lokalne mitologije, izuzetne ljepote i magične privlačnosti.

U obliku statue koja će dodatno uljepšati Veliku plažu susreću se dvije neraskidivo povezane ideje: poštovanje prema ženi kao izvoru života i poštovanje prema prirodi kao izvoru opstanka. Zato ova statua nije samo umjetničko djelo, već snažan podsjetnik da su briga, zaštita, stvaranje i zajedništvo vrijednosti na kojima počiva svaka održiva budućnost.

Statua je posvećena svim ženama – majkama, kćerkama, sestrama, umjetnicama, naučnicama, iscjeliteljkama, aktivistkinjama, stvarateljkama i čuvarkama života, ali i svima onima koje svojim djelovanjem svakodnevno grade humanije, pravednije i saosjećajnije društvo. U vremenu obilježenom podjelama, sukobima, ekološkim izazovima i sve izraženijim otuđenjem čovjeka od prirode, ova skulptura podsjeća na važnost ljubavi, saosjećanja, solidarnosti i zaštite životne sredine.

Važan element kompozicije je i lotos, koji simbolizuje čistoću duha, harmoniju, preporod, uzdizanje i snagu. U svom simboličkom značenju, skulptura predstavlja trenutak rađanja, buđenja i nove svijesti. Trenutak u kojem se drevni ženski princip pojavljuje kao snaga stvaranja, zaštite i obnove.

Istovremeno, skulptura predstavlja snažan simbol potrebe za očuvanjem Velike plaže – jednog od posljednjih velikih netaknutih prirodnih prostora Mediterana, jedinstvenog ekosistema neprocjenjive vrijednosti i rijetkog dijela obale koji je sačuvao svoju izvornu ljepotu i slobodu od prekomjerne izgradnje.

Dodatnu simboličku dubinu ovoj priči daje i ulcinjsko predanje koje motiv Morske vile povezuje sa ljepotom, čežnjom i nedostižnim idealom, a naslanja se i na priču o Servantesovoj Dulsineji. Legenda kaže kako je veliki pisac kao ratni zarobljenik doveden u Ulcinjsku tvrđavu, te da je kao inspiracija za jedan od najpoznatijih likova svjetske književnosti poslužila potomkinja Morske vile, ime ujedno povezano i sa jednim od i starih naziva za Ulcinja — Dulcigno (Dolcigno).

Dok će svi detalji u vezi sa umjetničkim konceptom biti otkriveni prilikom otkrivanja skulpture, već sada je poznato da je za realizaciju ovog jedinstvenog umjetničkog projekta zaslužan kreativni kolektiv Hiron Creative Lab iz Crne Gore, koji okuplja autore različitih umjetničkih senzibiliteta i disciplina.

Tim čine umjetnici Marko Petrović Njegoš, Janko Baletić, Marija Abramović, Tijana Mrvošević, Kristina Lalatović, Miloš Tomašević, David Delibašić i Boris Nenezić, dok je koordinaciju projekta vodio Mihailo Tomanović.