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Dva glumca naprasno nestala iz "Bele lađe": Biković igrao blizance, pa bez objašnjenja izbačen iz serije

Dva glumca naprasno nestala iz "Bele lađe": Biković igrao blizance, pa bez objašnjenja izbačen iz serije

Autor Dragana Tomašević
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Biković je u seriji tumačio lik unuka Mite Pantića, a Dejan Lutkić "mutnog" biznismena - završnica serije bez i jednog i drugog

Dva glumca naprasno nestala iz "Bele lađe" Izvor: Screeenshot

Kultna serija "Bela lađa" prati dogodovštine Srećka Šojića, Mite Pantića i ostalih junaka, a jedna od zanimljivosti vezanih za seriju je ta što su glumci Miloš Biković i Dejan Lutkić, naprasno i bez ikakvog objašnjenja nestali iz poslednje, šeste sezone serije.

Miloš Biković je u seriji tumačio lik Filipa Pantića, Mitinog unuka, dok je Dejan Lutkić briljirao kao čuveni mafijaš i mutni biznismen Gustav Stojanović Alamunja.

Njih dvojica su tokom prvih pet sezona bili standardni deo glumačke ekipe. Poznati glumac Miloš Biković se u popularnoj seriji "Bela lađa" pojavio u ulozi Filipa, a kasnije i njegovog brata blizanca, a zanimljivo je da su on i kolega Dejan Lutkić bez objašnjenja naprasno nestali iz poslednje sezone ove serije.

Izvor: screenshot

Sa premijernim emitovanjem šeste sezone 2011. godine, gledaoci su doživeli šok, ni Biković ni Lutkić se nisu pojavili ni u jednoj epizodi.
Ono što je najčudnije u celoj priči jeste to što je njihov nestanak prošao bez ikakvog objašnjenja kroz samu radnju serije. U televizijskom svetu je običaj da, kada neki glumac napusti projekat, scenaristi napišu kako je njegov lik negde otputovao, preselio se u drugi grad ili otišao na školovanje u inostranstvo, kako bi publici bilo jasno šta se desilo.

U slučaju Alamunje i Filipa Pantića, to se nije dogodilo. Serija je samo nastavila da teče kao da ta dva lika nikada nisu ni postojala, što je ostalo kao jedan od najvećih i nikad razjašnjenih propusta u scenariju ove popularne komedije.

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Tagovi

bela lađa Miloš Biković

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