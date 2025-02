"Sjedjela je sama sa bebama i gledala ga kako sa drugom ženom uzima nagradu": Anđelina o traumi sa Oskara

Anđelina Džoli progovorila je javno o svojim traumama iz prošlosti.

Anđelina Džoli nije uspjela da bude nominovana za Oskara za svoj najnoviji film "Marija", ali je za ulogu čuvene Marije Kalas dobila nagradu Maltin Modern Master na Međunarodnom filmskom festivalu u Santa Barbari.

Džolijeva je Oskara osvojila 2000. za najbolju sporednu glumicu u filmu "Neprilagođena" u kom je glumila sa Vinonom Rajder, a na pitanje koliko joj ta nagrada znači, rekla je da joj je mnogo svježije sjećanje na jednu drugu dodjelu Oskara.

U pitanju je dodjela iz 1979. godine, kada je Oskara dobio njen otac Džon Vojt za ulogu u filmu "Povratak kući". On je u tom trenutku već napustio Anđelininu majku, mada su se zvanično razveli godinu dana kasnije.

"Moja mama je bila kod kuće sa dvoje male djece. San moje mame je bio da bude glumica. Vjerujem da je mamina majka sanjala da joj ćerka bude glumica, vjerovatno ju je zato stalno vodila u pozorište u Čikagu", pričala je Anđelina i dodala:

"Često mi je pričala o toj ceremoniji. Gledala je svog supruga na televiziji. U tom trenutku je imala 20 i nešto godina, bila je razdvojena od veoma poznatog muškarca, sama kod kuće sa svojim bebama i gledala ga je kako s drugom ženom osvaja Oskara. To je bio samo dio naše porodične istorije. Sjećam se da sam mislila da je mama tu za mene i mog brata, i to je bio izbor koji je napravila. A to kako se morala osjećati te noći, zauvijek mi se urezalo u sjećanju".

Džon Vojt je na dodjelu Oskara išao sa glumicom Stejsi Pikren, a Džolijeva je rekla da se, u trenutku kada je ona dobijala prestižnu nagradu, prvo sjetila svoje mame.

"Kada je na mene došao red da primim Oskara 2000. godine, pomislila sam na svoju majku. Doživjeti taj trenutak, da siđem sa bine i da je pozovem i kažem joj: 'Tvoj je, mama', bio je jedan od najboljih trenutaka u mom životu", istakla je Džolijeva, prenosi "People".

Rekla je i da ju je uvijek boljela činjenica da se njena majka zbog djece odrekla svojih snova.

"Ali je prihvatila tu moju kreativnu stranu. Moja majka je pisala pisma mojim likovima: 'Draga Liza Rou', 'Draga Laro Kroft'… Pokušavam da zamislim šta bi sada napisala", kazala je glumica.

