Lejdi Gaga singlom "Disease" najavila novi album

Na oduševljenje svojih mnogobrojnih fanova, Lady Gaga je u petak objavila "Disease", prvi singl sa predstojećeg izdanja.

Izvor: Profimedia

Dobitnica 13 Grammy-ja, Lady Gaga, najavila je novi album. Album (koji njeni fanovi od milja zovu "LG7") planiran je za proleće 2025. godine i označava njen dugoočekivani povratak na pop scenu.

Nedugo nakon izdanja "Harlequin", konceptualnog albuma koji prati radnju filma "Joker: Folie à Deux", stiže najnovija pjesma. "Harlequin" se popeo do prvog mjesta Billboard jazz top liste i ušao u top 20 Billboard 200 liste, a nije izostala ni velika podrška od strane kritičara.

USA Today naziva album "jednim od njenih najboljih trenutaka uhvaćenih u studiju", dodajući da "nakon slušanja ‘Harlequin‘ nemoguće je ne osjetiti još veće poštovanje prema ovoj pjevačici i glumici". Rolling Stone ga opisuje kao "jazz album prepun klasika s kojim se Gaga pronašla u svom elementu", dok The New York Times primjećuje da "Gaga, naravno, sa lakoćom može izvesti ovakve pozorišne izvedbe, ali, zahvaljujući aranžmanu koji spaja svet rock muzike sa svijetom opere, obogaćuje pjesmu ‘The Joker‘ potpuno novom energijom". Lejdi Gaga i dalje dominira Billboard Global 200 top listom u saradnji sa Bruno Marsom i pesmom "Die With a Smile" koja je već osam uzastopnih nedjelja na prvom mjestu, čineći njen ovogodišnji najdugovječniji broj 1 na top listi. Pjesma je od izlaska ostvarila više od 1,06 milijardi strimova.

Gaga je trenutno treća na svijetu po broju mjesečnih slušalaca na Spotify, a zanimljivo je da je jedna od tek pet muzičara u istoriji ove platforme koja se može pohvaliti time da ima više od 100 miliona mjesečnih slušalaca. Među njenim istaknutim projektima iz 2024. su i saradnja s The Rolling Stonesima na pjesmi "Sweet Sounds of Heaven", kao i koncertni film "Gaga: Chromatica Ball", koji je kritika takođe dočekala sa oduševljenjem.