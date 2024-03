Obožavaoci Betmena će morati još da se strpe: Odgođena planirana premijera

Nastavak filma "The Batman" bio je planiran za oktobar 2025. godine, ali, kako prenose strani izvori, to se neće dogoditi.

Obožavatelji Betmana, sa Robertom Patinsonom u glavnoj ulozi, moraće se još malo strpiti prije nego što nastavak stigne u kina.

Kako prenosi The Hollywood Reporter, premijera nastavka Betmena odgođena je za oktobar 2026. godine, a preostaje da se vidi hoće li u međuvremenu doći do nekih novih promjena.

Podsjetimo, "The Batman: Part II" bit će dio vlastitog DC-jevog filmskog svemira i neće biti povezan s onim Džejmsa Gana, koji će uključivati novu verziju Supermena, Betmana, Robina i filma "The Brave and the Bold"

Nastavak filma pratiće Betmanovu drugu godinu borbe protiv kriminala u kojoj se suočava s nizom zločina, a susreće likove poput Žene mačke, Pingvina, Falkonea i Ridlera. "The Batman: Part II" nastaviće gdje je prvi film završio, a moguće je da će se kao glavni zlikovac pojaviti Džoker, kojeg glumi Beri Kjogan,

Svoje će uloge iz originala ponoviti Robert Patinson, Zoi Kravitz, Andi Serkis, Kolin Farel i drugi, a Met Rivs režiraće ga prema scenariju koji je napisao u saradnji s Metsonom Tomlinom.

