ĐINA NIJE MOGLA DA SE ZASITI MLADIH MOMAKA, LJUBAVNIK JU JE DOVEO DO PROSJAČKOG ŠTAPA: Na samrtnoj postelji REKLA JE OVO

Đina Lolobriđida je čak i rođenog sina zanemarila zbog mladog ljubavnika, da bi joj se sve obilo o glavu

Izvor: Profimedia

Đina Lolobriđida bila je toliko zanosna da je pored nje Merilin Monro izgledala kao obična devojka. Muškarci su joj pili iz dlana, spremni da urade za nju sve što ona poželi.

Ali kada je došla na kraj svog izuzetnog života, dok je njen sin klečao pored njenog kreveta držeći je za ruku, njen izgled nije podsećao na nekadašnju zavodnicu, već na ženu koja žali za prošlim vremenima.

Đina nikad nije krila svoju slabost prema lepim mladićima, a jedan ju je sasvim osiromašio i to pred sam kraj njenog života.

Izvor: Profimedia

Adrea Pjacola je imao 21. godinu kada je došao da radi kod Đine. Kada je ona umrla, Andrea je zatvoren na tri godine jer je proglašen krivim za krađu slavne zvezde.

Andrea je prvo za Đinu radio sitne poslove, da bi ubrzo postao nezamenljiv kao njen lični asistent, a potom joj je "isprao mozak" i prevarom pokušao da joj otuđi imovinu, automobil i nakit.

Pored ružičaste palate u blizini Rima, Đina je posedovala i tri stana u gradu, kuću u Monte Karlu, umetnički atelje u Toskani, plus dragulje u vrednosto od 5miliona evra, slike, sklupture, starinski nameštaj.

Ali kada je umrla od zastoja bubrega u 95. godini, većina Đinine imovine od 10 miliona evra bilo je razbucano.

Izvor: Profimedia

Ružičasta vila, potpuno uništena, morala je biti prodata da bi se vratili dugovi. Za njenog sina Milka Škofića, koji nije video svoju majku pet godina nakon što je Andre preuzeo sve veću kontrolu nad njenim životom i poslovima, bio je to najtužniji završetak.

„Jedna od poslednjih stvari koje mi je rekla bila je: "Sve sam uradila pogrešno,"" kaže Milko u svom prvom, ekskluzivnom intervjuu o majčinoj smrti.

„Bila je veoma, veoma emotivna jer me nije videla dugo vremena. Mislim da je u tom trenutku shvatila sve što je izgubila i da je živela u laži. Stalno je govorila: „Ne, ne, ne“.

Njihov ponovni susret, uključujući i Milkovog sina Dimitrija, održan je u Rimu. Za ženu koja je sebe jednom opisala kao "majku Italije", bilo je prikladno da je preminula u gradu za koji je postala sinonim – čak i ako su njeni poslednji dani bili u privatnoj klinici, a ne u njenoj fantastičnoj ružičastoj vili.

"Ne znam da li je znala da je to kraj ili ne. Ponekad je bila tamo i onda bi joj misli odlutale. Onda je jednog jutra uopšte nije bilo", kaže on.

Opisana kao Mona Liza 20. veka, Đina je bila glavna zvezda Holivuda. U glavnim ulogama sa ikonama kao što su Frenk Sinatra, Erol Flin i Rok Hadson, njena izuzetna lepota i figura peščanog sata izbezumljivali su muškarce od požude, a žene izluđivali od zavisti.

Kada je Sofija Loren sebe proglasila nedodirljivom, Đina je ovako rekla: "Različite smo kao dobar trkački konj i koza... Ja sam broj 1."

Kada je Holivud odbacio zasitivši je se, ona je postala vajarka, fotografkinja, ambiciozna političarka i novinarka. Oko nje su igrali mnogo mlađi ljubavnici.

„Moja majka je mnogo puta u prošlosti bila podložna oportunistima, ali bi se brzo dozvala pameti i šutnula te ljude u a**e“, kaže Milko. „Ovaj put se to nije dogodilo.

Izvor: Profimedia

Taj prevarant je vrlo brzo shvatio da ćeš, ako joj laskaš, dobiti ono što želiš. Dakle, laskao joj je. To je neverovatno. Kada bi razgovarao sa njom, skoro bi klečao ispred nje.

Ne znam da li je njihova veza bila seksualna. Moja majka je uvek imala oko za mladiće, pa možda se desilo. Ne znam."

Na dan kada je Đina umrla, Milko je otišao u kuću koja je bila dom njegovog detinjstva da uzme haljinu u kojoj će njegova majka biti sahranjena. PR njegove majke ga je pratio dok je Andrea, koji je živeo na imanju, predao ključeve i odvezao se u svojoj Tesli.

„Prvo čega se sećam kada sam otvorio vrata bio je miris buđi. Kuća je bila u neredu - prljava. Nije bila čišćena godinama. Živeo je tamo, sa svojim detetom i ženom na spratu u nekakvom stanu koji su napravili.

Moja majka je spavala na sofi u sobi u prizemlju. Bio je tu gigantski televizor sa dva velika zvučnika, a kapci su bili zatvoreni tako da nije mogla da vidi kroz prozore. Nosio ju je gore u kupatilo. Možete li zamisliti? Kupio je sebi Teslu, ali nije hteo da joj postavi stepenište.

Ušli smo u trpezariju gde je bio veliki sto na kome je držala svoje crteže, ali tamo nije bilo ničega. Agent je rekao: "Sve su uzeli". Bio je stvarno šokiran. Otišao sam gore da uzmem jednu od njenih haljina i video jednu od njenih kamera. Oboje smo delili strast prema fotografiji pa sam počeo da tražim ostalo. Ostao je samo digitalni. Ja sam ga uzeo.

Kada smo se vratili u bolnicu, pomislio sam: „Stavit ću to u njen kovčeg”. Moja majka je volela da ide na fotografske safarije u Afriku i Indiju. Pomislio sam: „Gde god da ide, ovo joj treba za poslednje putovanje.“

Par dana nakon smrti Đine Lolobriđide, njen sin je ostao šokiran kada je saznao da je majka njihovo imanje podelila između njega i njenog astistenta.

Milko se setio kako je njegova majka u zlatnim danima slave imala šarenoliko društvo. Samim time i Milko se družio sa poznatim, a između njih i sa sinom Odri Hepbern.

"Njen sin je bio u školi sa mnom u Švajcarskoj", priseća se on. „Kada sam išao u njegovu kuću, ona se uvek bavila baštovanstvom."

Izvor: Profimedia

"Moja majka je za Fidela Kastra uvek govorila da joj je dečko, ne znam da li je to bilo istina. Ona je često istinu prilagođavala sebi, kao scenario za film."

Kada je upoznao Andrea Pjacolu, Milka je odmah nagrizao crv sumnje.

„U početku sam pomislio: „Da li pravim budalu od sebe što sumnjam u njega? Izgleda da obožava moju majku i pomaže joj u svemu. Možda je on samo dobri Samarićanin.”

Njih dvoje bi otišli na put u Njujork, i dok bi šetali odjednom bi se stvorio ogroman natpis na mostu - Volim te, a mojoj majci je to prijalo. Verovala je da on govori istinu."

Andrea je tako duboko ušao u porodicu, da je čak jednom prilikom promenio brave između dva imaja - Đininog i Milkovog.

„Živeo sam blizu svoje majke u slučaju da joj zatrebam. Moj sin je išao tamo svaki dan i viđao sam je kad god nisam bio na poslu, ali odjednom nismo mogli“, kaže on.

„Kada sam je nazvao da pitam šta se dođavola dešava, izmišljala je svakakve izgovore ili, kada sam zvao, on bi uzeo slušalicu i rekao mi da pozovem kasnije.

Sada znam da ju je izolovao od nas. Moja majka je oduvek bila toliko nezavisna i odlučna, ja sam je video kao pokretačku snagu i nikad nisam sumnjao da neko njome manipuliše. Sada bih voleo da sam bio prisutniji."

Stvari su na kraju došle do vrhunca 2013. godine kada je Milko otkrio preveliki račun od više od 100.000 evra za automobil. U to vreme, kućna pomoćnica, baštovan i vozač njegove majke su svi bili otpušteni, dok su se neki od njenih najdražih prijatelja žalili da ne mogu da je dobiju. Ponovo ju je nazvao.

„Rekla je: „Ovaj momak je genije. On kupuje automobile, a zatim ih prodaje. On zarađuje mnogo novca”. Bilo je to sranje. Rekao sam joj da je iskorištava, ali nisam znao koliko je loše. Kupio je ferari od 300.000 evra novcem moje majke, prodao ga za 200.000 evra i stavio novac na račun svojih roditelja. Zvuči neverovatno, zar ne?’

Milko je smatrao da mu preostaje malo izbora nego da se sudu prijavi za nezavisnog zakonskog staratelja koji bi vodio poslove svoje majke.

Povukao je svoju prijavu kada mu je majka ponudila mesto u odboru svoje kompanije kako bi mogao da pazi na njenu potrošnju. Sledeće nedelje se predomislila. „Odjednom sam postao đavo“, kaže on.

Godine 2016. iz vikendice na njenom imanju iseljeni su Milkova supruga od koje je bio razdvojen i sin. Sledeće godine, kada je njegova majka bila u bolnici, primio je pismo od njenog advokata u kome je pisalo: „Osećam obavezu da ti kažem da je tvoja majka veoma, veoma bolesna. Morate doći da je vidite."

Milko se drugi put prijavio za zakonsko starateljstvo 2017., koje mu je odobreno dve godine kasnije, i upozorio vlasti na Pjacolinu manipulaciju njegovom majkom. Psihijatrijska procena je zaključila da je došlo do „slabljenja njene ispravne percepcije stvarnosti“ i da je bila u stanju „ranjivosti“.

Milko je bio besan. Počeo je da istražuje i shvatio su od bogatstva njegove majke ostale mrvice.

„Tek kada smo videli njene bankovne knjižice sa njenog računa u Monte Karlu u okviru istrage, shvatio sam da ju je ovaj tip opljačkao. Sedam dana u nedelji tokom godine uzimao bi kreditnu karticu njene kompanije u 3 sata ujutro ili u neki ludi sat i skidao po 1.500 evra. Novac od njenog nakita otišao je na ofšor račun. Shvatio sam da je ovaj lopov đavo."

Milko je nastavio borbu za svoju imovinu nakon smrti Đine Lolobriđide.