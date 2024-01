Ognjem Amidžić sumirao je godinu iza sebe, otkrio kako njegova druga supruga Mina podnosi trudnoću, ali i kakav odnos ima sa njegovim sinom iz prvog braka.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Jedna od naših najpopularnijih voditelja, Ognjen Amidžić prošle godine našao se u centru pažnje javnosti kada je saopštio je je nakon razvoda od supruge Danijele Dimitrovske uplovio u vezu sa koleginicom Minom Naumov. Ubrzo su podijelili i prelijepe vijesti, da je Mina u drugom stanju, a onda je uslijedilo i tajno vjenčanje za koje im još uvijek stižu čestitke.

Ognjen Božić provodi sa suprugom Minom u iščekivanju prinove, a zbog njene trudnoće, ovaj Božić se razlikuje od prethodnih.

"Praznik provodimo u krugu porodice, kod kuće, tu mi je najljepše. Mina je trudna, u osmom je mjesecu trudnoće pa ne možemo na neki rejv da odemo ili u kafanu. Tako da će biti divno, sa porodicom i najbližima. Trudim se da ispoštujem sve običaje, ne radim to na klasičan način, ali se trudim. Volim ovaj period godine jer tradicionalni praznici imaju ljepotu u sebi", poručio je Ognjen i prisjetio se kako su Badnji dan i Božić izgledali dok je bio mali:

"Kada sam bio baš mali nije smio da se slavi Božić, još je bila Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Sve je krenulo od devedesetih godina i sve me je radovalo. Bio sam položajnik kod ujaka, to mi je bila najbolja prasetina i čitav taj događaj. U mom rodnom gradu smo se okupljali 6. januara sa raznih strana. Svi smo dolazili, ko je gdje studirao i to je bilo obnavljanje emocija iz djetinjstva. Pričali smo ko je gdje, šta je radio, provod i pijanstvo, pa smo išli da budemo položajnici. To je bio ritual koji je trajao godinama".

Vidi opis TREBALO BI DA BUDEM STROŽI! Amidžić o odnosu sina i 17 godina mlađe druge žene, pomenuo i ime BEBE: To možeš da unakaziš Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/printscreen/Paparazzo Lov // DNK // Brak na neviđeno Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ata images/Antonio Ahel/Instagram/callmenaumi Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube/printscreen/Paparazzo Lov // DNK // Brak na neviđeno Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Instagram/ognjenamidzic Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 5 5 / 5

Ognjen je u razgovoru otkrio kako njegova izabranica provodi trudničke dane - "Mina je savršena trudnica. Podnosi sve normalno, tako se i ponaša, da ne ureknem, ali sve je u najboljem mogućem redu. Izgleda savršeno, bukvalno ljudi ne primijete da je trudna. Meni izgleda prelijepo i preslatko, čak mi sada još ljepše izgleda".

Voditelj ističe da njegov sin Matija, kojeg ima iz braka sa Danijelom Dimitrovskom, ima odličan odnos sa izabranicom i na to je jako ponosan - "Lijepo funkcionišemo. Puno je tu razumijevanja. Kada ima ljubavi sa svih strana sve se može. Sve je odlično i nadam se da ćemo tako nastaviti i biti još bolji", rekao je on, a na pitanje da li je strog kao otac, priznaje: "Generalno bi trebalo da budem stroži, imam više drugarski pristup, a trebalo bi da bude drugačije, realno. On je uvijek dobijao prave i dobre savjete na svim poljima, trudim se da tako ostane".

Ognjenu je 2023. godina bila privatno veoma berićetna, a što se tiče posla, bila je drugačija: "Bila je turbulentna godina, jedna od najljepših svakako. Zadovoljan sam svime što se desilo. Volio bih da nastavimo istim tempom i u sledećoj godini, iako je šesnaesta. Bitno je samo da ne padamo, što se tiče gledanja", poručio je voditelj i dodao da je sve što mu se dešavalo na privatnom planu uticalo na njegove poslovne uspjehe.

Izvor: Instagram/callmenaumi

"Kod mene je inspiracija presudna i to mi je bitno. U ovoj godini stvarno na privatnom planu mi se toliko lijepih stvari desilo i vratilo mi je tu želju da mogu ponovo da radim, inspirisalo me je. To mi je najbtinije, da sutra imam želju da ponovo radim i dokle god bude tako, mislim da ima svrhe da radim. Ja volim da vise ljudi sa plafona, da se ruši, da se spuštaju sajlama i da to bude pravi šou. Prilagođavam se ukusu publike i na kraju je zadatak da imamo dobar rejting. Zadatak mi je da to ispunim i to ispunjavam, ali se nadam da ćemo vratiti ta ludila, koja neće umanjiti to, ali će osvježiti", poručio je Ognjen.

Amidžić i Mina pol i ime bebe vješto čuvaju - "Izabrali smo ime za dijete, ali ne mogu da kažem. Kada budemo odlučili, reći ćemo. Zajedno smo birali, nije morao niko da presuđuje jer sve je bilo zajednički. To je nekako, čini mi se, stvar koju možeš i da unakaziš, šalim se, ali dogovorili smo se. Veoma smo se brzo složili", otkrio je Amidžić.

Iako je njemu drugo dijete, a Mini prvo, ona nema strah od porođaja: "Mina je specifična osoba, sa njom je baš lako. Njoj ovo puno znači i ogromna je stvar, ali ne pridaje puno pažnje u smislu da ljudi često dižu neke stvari na nepotrebno visok nivo i nečemu što je prirodna stvar daju nepotrebne brige. Ona je po tom pitanju divna, nisam osjetio njenu trudnoću. Mislim da će biti dobra majka i mislim da jedva čeka da se porodi".

BONUS VIDEO: