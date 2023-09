Aleksandra Nikolić iznijela je niz optužbi na račun Filipa Cara u emisiji "Narod pita".

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Pobjednica Zadruge Aleksandra Nikolić nedavno je potvrdila da je u drugom stanju, a prethodne večeri u emisiji "Narod pita" iznijela niz optužbi na račun svog bivšeg partnera Filipa Cara.

Aleksandra je ispričala da ju je Filip navodno davio i čupao i da je jednom incidentu u Crkvenici prisustvovao i njegov otac koji je na sve načine pokušao da ih smiri i razdvoji.

"Davio me je i čupao za kosu. Rekao je da je to u naletu strasti, ali sam ja počela da plačem. Kada je to video otreznio se i rekao mi je: 'Nisi me trebala nikada lagati'. Kad ti mene trudnu čupaš za kosu, htjela sam da ga prijavim. Plakala sam i kukala. Izbacio me je iz sobe. Otac njegov je pokušao da nas smiri. Plašila sam se njegovih reakcija", rekla je Aleksandra.

"U njemu sam vidjela cio svijet. Vjerio me je. Zna koliko sam ga voljela. Otići ću odavde, ostaviću telefon kod kuće. Kad čujem njegov glas ja se tresem, ne znam šta pričam. Te situacije su se dešavale jednom mjesečno i ja zaboravim na to. To je bila bolesna ljubav", pričala je vidno uznemirena Aleksandra Nikolić.

Ovako su izgledali zajedno:

Vidi opis "TRUDNU ME JE DAVIO I ČUPAO ZA KOSU!" Potresna ispovjest u programu uživo - Aleksandra Nikolić optužila Cara za NASILJE! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/alex_mima_official Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/alex_mima_official Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/alex_mima_official Br. slika: 10 10 / 10

BONUS VIDEO: