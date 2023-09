"BJEŽAO OD MURIJE, PA USKOČIO KOD KROKODILA" - Ovo nećemo gledati u filmu o Džeju, evo zašto nije kročio u Italiju

Legenda narodne muzike, Džej Ramadanovski napustio nas je 6. decembra 2020. godine i ostavio tada cio region u suzama.

Izvor: YouTube/screenshot/ IDJVideos.TV

Džej Ramadanovski preminuo je u svom stanu na Dorćolu, a narednih nekoliko dana u cijeloj Srbiji ljudi su se okupljali na platoima i trgovima kako bi mu odali počast i zauvijek se oprostili od legendarnog pjevača. Po njegovom životu snimljen je film "Nedelja", koji se uskoro očekuje u bioskopima.

Međutim, postoje detalji iz njegovog života sa ulice koje o vragolastom Džeju vjerovatno nećemo vidjeti čak ni na filmu. On se cijelog svog života ponosio svojim zanimanjem iz mladosti - šibicarenjem.

"Ništa nije krio i skoro se ljutio kad ne bih stavio neki štos 'sa šibica'. Bile su to prave minijature, koje bi mogle da uđu u svaki film. Na primer: Džej 'raširio' šibice, nalete murija, a on trči ka zoološkom vrtu, jer napamet zna raspored kaveza i zna gdje treba da uskoči - kod lame ili kamila. Međutim, policajci su bili tako brzi da je uskočio u dio sa krokodilima, ali su 'kroše' na sreću bile u vodi, pa Džej i danas pjeva ", ispričao je devedesetih za jedan poznati tabloid Vanja Bulić.

Izvor: TV K1/Screenshot

Film "Nedelja", koji će uskoro ugledati svjetlost dana režirao je Nemanja Ćeranić po scenariju Stefana Boškovića. Glavna uloga pripala je pjevaču Huseinu Alijeviću Husi, a priča prati život folk pevača od 1976. do 1992, odnosno od njegove najranije mladosti do ulaska u muzičke vode.

Ramadanovski je o "šibicarenju" pričao i kasnije tokom svoje karijere prilikom raznih TV gostovanja i na svoj račun tim povodom uvek bi zbijao šale. Tako je jednom prilikom ispričao i kako mu je zabranjen ulazak u Italiju na deset godina, kada je išao da gleda kultne trke Formule 1 u Monci, odnosno, kako se sam našalio, da iskoristi gužvu.

"Dobro nisam išao samo da bih gledao trke. Dobio sam 10 godina zabrane zbog šibicarenja u Italiji, zamisli, kao da sam pljačkao banku. Ja sam budala bježao, nije trebalo da bježim, to je tamo sitnica. To je specifičan slučaj, u to vrijeme su ti Arapi, sad ne znam tačno iz koje zemlje, u to vrijeme su neki teroristi pobili tamo neke u banci, ne znam tačno šta je bilo. Ja sam čučnuo tu pored nekih žica iza kojih imaju neki helikopteri i tu gužva, ovo, ono, ja valjam i stražar prijavi muriji", ispričao je on jednom prilikom i dodao:

"E sad, murijaši nisu znali zašto ja palim, vide ja crn, da nisam postavio neku bombu, to je bilo opkoljavanje strašno. Tu gdje se voze formule, pored su bili neki vinogradi i ja, šta ću, zapalim u te vinograde. Odjednom svi gledaju u mene, ne gleda niko formulu. Sva sreća, pa sam se sapleo i pao. Ma, živi blam, snimaju me kamere. I posle ne mogu da im dokažem da sam Jugosloven, imam jugoslovenski pasoš, onaj crveni. Italijan kaže: 'No, no, passaporto falsificato!'. Kaže Gadafi, Palestina, nešto mi tamo objašnjava. Ja mu kažem kakvi - Džipsi, Jugoslavija, Beograd! Vidim da je vrag odnio šalu, deset godina zabrane sam dobio, bezveze".

Džej je na vječni počinak ispraćen uz zvuke violina i svoju numeru "Nedelja", baš kako je želio!