POPOVIĆ JE HTEO DA BUDU KAO KU*VE: Pevačica o susretu sa čelnikom Granda - Uzeo moju bundu i dao je njoj!

Pevačica Vesna Rivas otkrila detalje sastanka sa Sašom Popovićem nedugo nakon osnivanja Granda

Pevačica narodne muzike Vesna Rivas kaže da je Saša Popović svojevremeno pevačice terao da se oblače kao žene lakog morala i prepričala šta se desilo kada je jednom prilikom došla sa njim na sastanak da porazgovaraju o poslu.

"Sećam se tog razgovora sa Sašom Popovićem kad sam otišla u Grand. Došla sam obučena onako damski i sećam se da sam prisustvovala jednom razgovoru koji je vodio s Gocom Božinovskom. Nas dve nismo dobre, ali tada na početku smo bile okej. Molila ga je da joj nabaci tezge da bi mogla da zaradi za bundice i garderobu. Zamislite dokle je to išlo",rekla je Vesna i nastavila:

"Saša je hteo da pevačice nose visoke štikle, miniće, da se oblače provokativno i da su napirlitane, narodski rečeno, da izgledaju kao kurve. Nisam bila takva, pristojno sam došla u bundi, obučena kao dama i sećam se da je Božinovska maltene gola sedela pored mene. On je uzeo moju bundu da je ogrne, gledala sam mojim očima. Posle kad se probila i kad je krenula više da radi, počela je sama da kupuje bundice, pa ih je nosila da se slika na svakom događaju".

Rivasova kaže da se nikad nije skidala jer je pokojni otac strogo vaspitao, te i da su pevačice za njega bile promiskuitetne žene i zato joj je branio da se cela slika.

"Moj otac je bio mnogo strog i vaspitavao me je tako da cenim sebe. Za njega su pevačice bile kurve, nije mogao da smisli estradu, čak mi je branio da se slikam tako da mi se vidi cela figura. Ako se setite omota na mojim albumima, videćete da sam na svakoj slici slikala samo gornji deo tela. Noge se nikada nisu videle niti sam se skidala. Slikala sam lice, to je bio maksimum iako sam oca ubeđivala da to nije ništa strašno. Svakako, zahvalna sam mu za sve što je od mene napravio. Mnogo mi fali i ta praznina otkako je preminuo ostaće za sva vremena. Nismo se uvek slagali, to je istina i mnogo toga mi je branio. Čak me je jedno vreme zatvarao u kuću, nisam videla beo dan. Ipak, naučila sam da praštam, da krenem dalje i svaku situaciju sagledam iz više uglova. Kad tako postupamo, mnogo se srećnije živi", rekla je Rivasova za Republiku.

