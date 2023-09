SESTRA ANELI AHMIĆ BILA U RIJALITIJU PRE NJE! Ostala samo mesec dana - stigla da se POBIJE SA ŠAVIJOM, PA JE IZBACILI!

Aneli Ahmić nekoliko puta se obrela u studiju kao sestrina podrška, a izgledala je potpuno drugačije!

Izvor: YouTube/printscreen/Happy TV

Učesnica "Elite" Aneli Ahmić, je preko noći postala jedna od glavnih tema medija, budući da je obelodanila da ju je partner Asmin Durdžić prevario sa starletom Stanijom Dobrojević. Ubrzo nakon što se saznalo za tu vezu, Stanija je raskinula veridbu, i brže bolje spakova kofere i vratila se za Ameriku. Ono što mnogi ne znaju, je to da je Anelina rođena sestra Sita Ahmić, bila svojevremeno učesnica jednog rijaliti šou-programa koji se emitovao u Srbiji.

Sita je bila učesnica "Parova", a ostala je upamćena po prijateljstvu sa starletom Macom Diskrecijom, ali i žučnim svađama sa Ružicom Veljković. U rijalitiju se zadržala svega mesec dana, nakon čega je izbačena zbog nedovoljnog broja glasova publike za dalji ostanak pred kamerama. Ono što je posebno zanimljivo je i to da se njena sestra Aneli Ahmić nekoliko puta tada obrela pred kamerama kao njena podrška.

Sa druge strane, Aneli Ahmić ne zna, da je njen bivši partner Asmin Durdžić uputio javnu ponudu produkciji rijaliti šou-programa "Elita". A evo šta je o svemu imala da izjavi Sita:

Izvor: društvene mreže/printscreen

"Mislim da se super snašla, odmah se prilagodila, ponaša se baš kao i kod kuće. Zaboravila je potpuno na kamere, ovo sve što priča i kako sedi, to je potpuno ona, jedino što ima jedan problem, ona ne zna baš dobro da ispriča sve, nego ima manu priča zbrda zdola, to je često tako.Volela bih da je malo rečitija, i da malo bolje zna ko kad priča sa Đedovićem ili Mićom nasamo. Nekako se za onim stolom pogubi", rekla je ona na početku i prokomentarisala Asminovu izjavu da nije bio venčan sa Aneli:

"To je brutalna laž. Za njihovo versko venčanje postoje svedoci, moja mama, naš rođak, njegov prijatelj koji mu je bio kum, još jedan zajednički prijatelj. Bilo je sigurno šest ljudi tu. Smatram da to govori jer je to Stanijin uslov, pošto je sve izašlo na videlo, njen uslov je da nipošto ne sme priznati da je bio u braku sa Aneli, da ona ne bi ispala rasturačica brakova", rekla je Sita.

Kako je Aneli izgledala dok je bila podrška sestri pogledajte u galeriji: