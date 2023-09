"OD MENE JE IMALA 4.000, 5.000 EURA MJESEČNO, A SAD SAM NAJGORI": Stanijin vjerenik opleo po bivšoj - Troši na SUPSTANCE

Vjerenik Stanije Dobrojević, koji je bio u braku sa aktuelnom učesnicom Zadruge Aneli Ahmić, iznio skandalozne optužbe na račun bivše partnerke

Izvor: Stanija/Instagram

Izabranik Stanije Dobrojević Asmin Durdžić dospio je u centar pažnje domaćih medija, kada je njegova supruga Aneli Ahmić, na ulasku u Zadrugu, rekla da ju je prevario sa srpskom starletom.

Asmin je sada iznio optužbe na račun bivše i izjavio da konzumira nedozvoljene supstance.

"Konzumira cio svoj život, ali sam ja to kasno shvatio. Sa njom sam bio na jednu noć i ostala je trudna... Od tog trenutka kreće moj pakao. Posle toga sam se trudio i radio sve da od nje napravim ženu i majku", rekao je Asmin i dodao:

"Aneli je od mene imala svaki mjesec 4.000-5.000 eura. Pored mene je imala sve u životu, a šta je radila prije poznanstva sa mnom, to ćete morati sami da otkrijete. Imala je novac od mene, dogovor je bio da ću joj davati 2.000 eura mjesečno. Prošlog mjeseca sam joj dao 4.000, a ona je to koristila za izlaske, klubove, supstance".

Asmin je otkrio i da nikada zvanično nije bio u braku sa njom: "Rastali smo se jos prošle godine i ostali smo u prijateljskim odnosima zbog ćerke. Nakon toga sam se trudio da je držim u blizini samo kako bih uticao da ne izlazi i ne drogira se, ali intimni nismo bili. Živjeli smo s prekidima, zimi je bila u jednoj od mojih nekretnina u Austriji, a ljeti u Dubrovniku, u kući koju sam opremio kako bi imala najbolje uslove za život".

Aneli je pred ulazak u Zadrugu u emisiji izjavila da je on "klošar i prevarant koji nema pare", ali i da živi kao podstanar, na šta je on rekao: "Lijepo je živjela pored klošara i prevaranta... A sad sam najgori...", a potom otkrio i čime se bavi: "Građevinom i izdavanjem luksuznih automobila".

Stanijin vjerenik je otkrio i da su on i srpska starleta izgubili bebu, ali i prokomentarisao navode da ga "Stanija krije od porodice zbog vjere". "Ne smeta mi jer mi je od starta rekla da joj je to problem. Plašila se kako će to da saopšti porodici... Ona ima tu životnu priču iza sebe i odmah u startu mi je rekla kako stoje stvari, ali ja nisam odustajao".