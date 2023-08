"OKO NAS BIJEDA I SIROTINJA, ONI ŠALJU NOVAC POLUDEGENIMA" Prije ću da KOPAM za 30 €!

Vladimir Tomović žestoko je udario na bivše cimere iz rijalija koji snimaju za TikTok, a zatim je komentarisao i one koji im šalju novac.

Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot

Bivši učesnik Zadruge koji je najviše pažnje skrenuo prisnim odnosom sa Stanijom Dobrojević, a kasnije i bivšom suprugom repera Nenada Aleksića Ša, Vladimir Tomović našao se na meti korisnika društvenih mreža koji su ga oštro osudili zbog stava o bivšim rijaliti učesnicima koji zarađuju preko TikToka.

O Vladimiru se priča da je "licemjeran jer proziva ljude koji zarađuju na TikToku, a on sam reklamira svoj biznis na Instagramu".

"Danas sam baš imao situaciju da mi ljudi zamjeraju što toliko reklamiram svoj posao, pa sam onda počeo da pričam sa njima. Pitaju me zašto ne unovčim tu popularnost koju sam stekao u rijalitiju. Onda smo se dohvatili teme TikToka. Ja ne mogu da vjerujem da je meni žena od 50-60 godina rekla da treba da idem na nekakve mečeve na TikToku", istakao je Vladimir.

"Ja kažem: 'Gospođo, ja imam posao kojim se bavim i koji reklamiram na dnevnom nivou', a ona mi kaže: 'Znam, ti to previše potenciraš, reklamiraš umjesto da zarađuješ na lak način novac'. Razumijem ja da ima ovaca i da ljudi uplaćuju. Ja i dalje ne mogu da vjerujem da postoji čovjek koji uplaćuje to, to sam rekao i prošli put, moram da apelujem na ljude", rekao je on i dodao:

"Oko nas je siromaštvo, oko nas je bijeda, oko nas je glad, a ljudi šalju nekim tamo poludegenima, ja mogu da nazovem svakog iz rijalitija ko je bio tamo poludegenom, šalju im giftove i novac da bi on tamo ne znam šta radio na TikToku. Treba da se uhvate svi nekakvog normalnog posla da promovišemo nekakve zdrave vrijednosti".

"Okej, nisam ja mnogo puta u životu promovisao prave stvari, ali daj prošlost da ostavimo iza sebe, da gledamo naprijed i da nešto privjeđujemo. Ako je njihov krajnji domet TikTok meč, čak su mi i ti ljudi koji se bave TikTokom normalniji od tih degenerika koji njima plaćaju", smatra Tomović.

"Znači, hajde TikTok, vidjeli su da ima ovaca koji bi dali nekom nešto i poslali nekakve giftove. Ja to ne znam i unaprijed da kažem nikada se time baviti neću, prije ću da odem i stanem na raskrsnicu sa poštenim ljudima i radim za dnevnicu od 30, 40, 50 evra, da kopam kanale nego da se bavim TikTokom i giftovima" dodao je nekadašnji zadrugar i za kraj naglasio: "Tiktokeri nećete me gledati tamo dok je ovaj mozak u mojoj glavi, ako poludim eto mene tamo!".

