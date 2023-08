DOK NOVAC NE BUDE U MOJOJ KUĆI NE ZANIMA ME! Vladimir Tomović o ulasku u rijaliti i odnosu s Ivanom - "Žena za poželeti"

Vladimir Tomović je pred početak nove sezone Zadruge progovorio o tome da li će opet ući u rijaliti, a otkrio je i u kakvim je odnosima sa Ivanom Aleksić, bivšom ženom Nenada Aleksića Ša.

Izvor: Instagram/vladelije

Vladimir Tomović, nekadašnji učesnik Zadruge i bivši dečko Stanije Dobrojević, otkrio je da li će biti deo Elite koja počinje u septembru na televiziji Pink, kao i u kakvim je odnosima sa Ivanom Aleksić nakon priča da su započeli vezu nakon njenog razvoda od Nenada Aleksića Ša.

Nakon Zadruge, Tomović se povukao iz javnosti i posvetio porodičnom biznisu koji vodi s bratom, a iako je mogao da "uzme laku lovu" na društvenim mrežama, to nije uradio, već je postigao ono što danas ima isključivo trudom i radom.

"Danas sam baš imao situaciju da mi ljudi zameraju što toliko reklamiram svoj posao, onda sam počeo da pričam sa njima. Pitaju me zašto ne unovčim tu popularnost koju sam stekao u rijalitiju. Onda smo se dohvatili teme TikToka. Ja ne mogu da verujem da je meni žena od 50, 60 godina rekla da treba da idem na nekakve mečeve na TikToku. Ja kažem: 'Gospođo, ja imam posao kojim se bavim i koji reklamiram na dnevnom nivou', a ona mi kaže: 'Znam, ti to previše potenciraš, reklamiraš, umesto da zarađuješ na lak način novac'. Razumem ja da ima ovaca i da ljudi uplaćuju. Ja i dalje ne mogu da verujem da postoji čovek koji uplaćuje to, to sam rekao i prošli put, moram da apelujem na ljude. Oko nas je siromaštvo, oko nas je beda, oko nas je glad, a ljudi šalju nekim tamo poludegenima - ja mogu da nazovem svakog iz rijalitija ko je bio tamo poludegenom - šalju im giftove i novac da bi on tamo ne znam šta radio na TikToku. Treba da se uhvate svi nekakvog normalnog posla, da promovišemo nekakve zdrave vrednosti. Ok, nisam ja mnogo puta u životu promovisao prave stvari, ali daj prošlost da ostavimo iza sebe, da gledamo napred i da nešto priveđujemo. Ako je njihiv krajnji domet TikTok meč, čak su mi i ti ljudi koji se bave TikTokom normalniji od tih degenerika koji njima plaćaju. Znači, 'ajde TikTok, videli su da ima ovaca koji bi dali nekom nešto i poslali nekakve giftove. Ja to ne znam i unapred da kažem - nikada se time baviti neću, pre ću da odem i stanem na raskrsnicu sa poštenim ljudima i radim za dnevnicu od 30, 40, 50 evra, da kopam kanale nego da se bavim TikTokom i giftovima. TikTokeri, nećete me gledati tamo dok je ovaj mozak u mojoj glavi, ako poludim, eto mene tamo. Moraš da budeš budala, moraš tamo nekome da pominješ ime, da mu se zahvaljuješ za gift i lajk. Vidim da im šalju neke brkove i kape. Iskreno, nisam u tome, ne pravim se lud, znam dosta toga o tehnologiji. Ali i dalje ne mogu taj fenomen da shvatim, da ti nemaš komšiju, druga, prijatelja kome ćeš da daš novac ako je u nekoj materijalnoj oskudici, nego da daš nekom degeneriku iz rijalitija, da mu šalješ pet evra. Ne bitno, pet evra - pet evra! Imaš ispred prodavnice, svake one lokalne, ljude, pa počasti ga pivom, daj detetu nekom za čokoladu. Meni je neshvatljivo da neko mečuje s nekim i da mi kaže da je za 20 minuta razgovora zaradio hiljadu evra. Mi smo obolela nacija. Ja bih stvarno voleo da upoznam jednog čoveka, neka dođe kod mene na bazen, ima besplatan ulaz i ručak od mene, samo da upoznam čoveka koji je nekad nešto nekome giftovao. Da vidim kakav je to sklop. Da vidim koja pobuda je njega naterala da nekome da pet evra. Znači nekome ko je budala, koga možeš da gledaš i za džabe. Znači gledaš budalu za džabe i smeješ se. Ja se takvih ljudi bojim, ljudi koji su spremni da giftuju nekom nešto", smatra Vladimir, koji se osvrnuo na Nenada Aleksića Ša za kojeg kaže da je velika legenda i ljudina.

Izvor: Instagram/vladelije/screenshot

Takođe je progovorio i o njegovoj bivšoj supruzi Ivanu, za koju se navodilo da je njegova sadašnja devojka.

"Rekao sam to i prošle godine, a ponoviću i ove, da o svom privatnom životu ne želim da govorim. To što vi slikate ili ne slikate, što uhvatite, to je vaša stvar, ali od mene nećete čuti ništa. O njoj mislim sve najbolje, žena za poželeti. Jednu ružnu reč za tu ženu nemam da kažem i to je to", rekao je, pa otkrio kada su se poslednji put videli: "Odgovoriću ti na pitanje - nisam se dugo video sa Ivanom, o njoj mislim sve najbolje, jednu ružnu reč za tu ženu nemam da kažem i to je to".

Izvor: Instagram/_ivv_/printscreen

Što se tiče novih sezona rijalitija, kao i Zadruge Elita, otkrio je da je dobio poziv, ali da nije ni prihvatio ni odbio.

"Kada su rijalitiji u pitanju postoji samo jedan uslov, a to je novac. Novac unapred, novac u mojoj kući, tako da ja dok ne dobijem novac unapred i da bude u mojoj kući ne zanima me rijaliti", rekao je Tomović i dodao: "Neukusno je u ovom dobu, u kom egzistencija nikome nije garantovana, da ja pričam o ciframa. Novac koji bih ja mogao da dobijem od njih iz rijalitija je novac koji ja ne zaslužujem, ali ni oni ne zaslužuju da me vide ispod tog novca. Tako da ne postoji živi stvor koji je ikada kročio u rijaliti koji zaslužuje 100 evra mesečno. Jer, mi ništa ne doprinosimo, mi ničemu ne učimo ljude. Da će neki čovek da stane i da gleda nekog Vladimira iz Bartule i kaže 'Bože, naučiću nešto od ovog čoveka', pa neka me plate. Neće ništa, naučiće najgore stvari. Ja sam izbačen iz rijalitija zbog štrajka glađu. Zar ljudi stvarno misle da je štrajk glađu nešto što može bilo koga da ugrozi osim mene? Nema veze, poenta je sledeća - nikada nisam rekao izričito ne, moraju dobro da plate i moraju da plate unapred".

"Nisam spreman mentalno za rijaliti. Nikada ne znaš šta te čeka i kakva psihijatrija je tamo u pitanju, jer tamo normalni ljudi ne ulaze. Daleko od toga, spreman sam da pričamo iskreno o svemu. Spreman sam s bilo kim da se suočim. Ako sam grešan, grešan sam, prižiću ruku, izviniću se, nikakav problem. Sa svakim čovekom iz svoje prošlosti sam spreman da se suočim, da kažem da sam možda tu pogrešio, izvini. Ljudski je izviniti se. Nisam od onih koji će do kraja života da udaraju glavom o zid i da pre udarim glavom o zid, nego da kažem izvini. Spreman za susret sa svakim, da", poručio je Vladimir Tomović.

Pogledajte kako izgleda raj koji je napravio u Crnoj Gori:

Pogledajte 01:18 VladImir Tomović Izvor: Kurir Izvor: Kurir

BONUS VIDEO: