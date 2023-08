ŽENA JE STAVILA DA SPAVA, POSLE 5 MINTA ĆEKA MI JE UMRLA! Bolna životna priča učesnika Zadruge 7: Ne znamo šta se desilo

Ramiz Gusinac, zvani Zeko iz Novog Pazara, učesnik je rijaliti programa Elita, a sa javnošu je podelio teške trenutke iz života kada je ostao bez ćerke.

Nova sezona Zadruge koja nosi naziv Elita, samo što nije počela. Novo imanje, nova pravila, nova tv lica.. sve je spremno za veliki početak koji je najavljen za 3. septembar, a spremni su i budući takmičari. Pored nekih starih koje ćemo opet gledati pred malim ekranima, tu je i veliki broj novih učesnika, među kojima je i Ramiz Gusinac iz Novog Pazara.

Ramiz već 35 godina radi kao frizer u radnji koju je otvorio njegov otac, a prije toga se je bio TV mehaničar, kafedžija, ćevabdžija i obućar. Ramiz je svoju ženu sa kojom je 33 godine u braku upoznao slučajno - "Oženjen, da se zna. Sa suprugom sam 33 godine. Pitali su me da li vjerujem u ljubav na prvi pogled - vjerujem. Sa suprugom sam se zabavljao samo 17 dana. Znači vjerujem", rekao je Ramiz, pa otkrio da li se plaši da će neka zadrugarka pokušati da ga osvoji i da li je spreman na to.

"Spreman sam, neću da kažem ništa. Znam u šta se upuštam. Mislim da mogu da se branim. Ali ništa ne isključujem, jer svi kažu da neće da im se desi, pa im se baš desi. Ali neka, polako. Supruga me je podržala kako treba da podrži. Stvarno dobro. Rekla mi je da ako nešto pogriješim, da se ne vraćam...", odgovorio je on.

Iako na prvi pogled djeluje kao bezbrižan, snažan čovjek koji lijepo živi, Ramiz u sebi nosi neprežaljenu tugu. Kada je njegova supruga ostala trudna sa blizancima ništa nije slutilo na tragediju koja je uslijedila. Samo je jedno dijete preživelo, Ramizova ćerka Merima koja mu je sve na svetu.

"Kada sam je video, svidjela mi se mnogo. 1995. godine na Gazivodama sretnem doktora, on mi kaže: 'Kada ti žena bude ostala trudna, odmah da je dovedeš kod mene, da joj dam uput za Beograd. Ovo više ne vrijedi ovdje'. I nećete vjerovati, to se desilo, posle nekoliko dana, 10-15 dana posle tog kampovanja. Ja mislim da nam je to dijete sa kampovanja. Krećemo, ona dobija krvarenje. Krećemo za Beograd u 5 ujutru, stižemo i sretnemo se sa nekim sestrama, dolazi načelnik, krenulo je. Ona je krvarila, odmah su uzeli analize i videli da se njoj zgrušava krv ", ispričao je Ramiz 2022. godine.

"Primila je injekcije za tromb, ali kada neće neko da se liječi i ne zna, on ne može… Posle 15 dana, malo se to razbistrilo i vidjelo se da je plod živ. Jedan je ostao, jedan nije, bili su blizanci. Taj put... počinje karijera moje ćerke Merime. 1996. godine se rađa moja Merima. Posle pola godine, moj otac i moja majka se rastavljaju. Moj otac ide na drugi svet, Bogu hvala, pa je makar video unučad, od brata i moju Merimu", rekao je Ramiz tada kroz suze.

Ramiz je 1997. godine dobio drugu ćerku Zahiru. Nažalost, ona je preminula posle dva i po mjeseca - "Bez ikakvih problema se rađa. Dijete koje je bilo zdravo, lijepo, dva i po mjeseca je imalo… Kao danas smo bili na sistematskom. Sutradan… Negde, bio sam kući, žena ga stavila da spava u drugu sobu. Posle pet minuta počela je da vrišti, ja potrčim tamo da pogledam, ono je umrlo. Kako je umrlo niko ne zna. Ne znaju ni doktori da objasne. Nije se udavilo, nije ništa, Bog ga je uzeo. To su neke smrti koje nisu objašnjenje", ispričao je ovaj čovek.

Velika tragedija izbegnuta je kada je njegovu ćerku Merimu, dok je na moru šetala sa drugaricom, udario auto. Za volanom je bio muškarac koji je bio pod dejstvom alkohola - "Pijani idiot...", kratko je tada u ispovesti prokomentarisao Ramiz.

Pored ćerke Merime, Ramiz ima i sina Amara - "Mnogo sam slab na ćerku, mada imam i sina, volim i njega. Trenutno je takva situacija da su mi stalno na pameti, ne bih voleo da kažem zbog čega, da nešto ne ureknem", rekao je Ramiz.

