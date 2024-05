Poslije više godina odlaganja Boing će u ponedjeljak prevesti posadu u Međunarodnu svemirsku stanicu u orbiti oko Zemlje - saopštila je danas ta američka aeronautička kompanija.

To će biti prvi let Boingove kapsule Starlajner s posadom koju će činiti dva pilota NASA-e koji će testirati kaspulu tokom probne vožnje i jednonedeljnog boravka u Svemirskoj stanici. Kapsula bi trebalo da stigne do svemirske stanice za oko 26 časova.