Nemanja Ilić jedan je od ranjenih u masakru kod Mladenovca.

Izvor: MUP Srbije

Nemanja Ilić (20) ranjen je u masakru kod Mladenovca, kod sela Malo Orašje i Dubona, 4. maja 2023. godine. Te kobne večeri pozvao je oca na telefon i rekao mu: Tata, dođi po mene, umirem.

"Moj sin je otišao u večernjim satima sa svojim društvom kod spomenika. Namjera im je bila da se okupe i da proslave Đurđevdan ranije, zbog nastupajućih dana žalosti. Bio sam kod kuće, kada me je u 22.36 sati pozvao sin i rekao: “Tata, dođi po mene, umirem”. Nije mi rekao šta se desilo, a ja sam odmah sjeo u auto sa svojim bratom i otišao do spomenika. Kada sam ušao u prostor oko spomenika, vidio sam da tu leži pet mladića, od kojih je jedan bio moj sin. Primijetio sam da on i još dvojica daju znake života i da su u svjesnom stanju i komunikativni. Za ostale nisam bio siguran, ali ostala tri mladića vizuelno nisu davali znake života", ispričao je Nemanjin otac u tužilaštvu.

Kako je objasnio, jedan od mladića nalazio se kod spomenika, lijevo od kapije, ležeći leđima naslonjen na veći betonski kamen. Vidio je da je pogođen u predjelu glave i da su mu ruke ispružene pored tijela, a vidio je i pored automobila marke "pežo" mladića koji nije davao znake života.

"Svog sina sam ugledao pravo od kapije, sa lijeve strane na zemlji, a pored njega su bila još dva mladića. Vidio sam da je pored djece na zemlji mnogo krvi, ali nisam mogao da vidim gdje su sve pogođeni jer je bilo mračno. U tom momentu mi je palo na pamet da svojim telefonom fotografišem lice mjesta jer sam pretpostavljao da će fotografije kasnije da budu korisne policiji. Moj brat i ja smo mog sina stavili u auto i odvezli smo ga u Urgentni centar Smederevo, a usput smo vidjeli da dolaze kola Hitne pomoći", dodao je otac ranjenog Nemanje.

Istakao je da je njegov sin u roku od sat vremena prevezen za Beograd. Bio je u svjesnom stanju, imao je više prostrijelnih i ustrijelnih rana u predjelu nogu i ruku i pred njim je bila operacija butne kosti.

"Tek kasnije sam saznao šta se te noći zapravo dogodilo. Rekli su mi da je neko pucao na djecu koja su bila okupljena kod spomenika, a saznao sam da je ista osoba pucala i u Duboni", zaključio je svoj iskaz otac ranjenog Nemanje Ilića.

