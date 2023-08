OVAKO IZGLEDA DAN U PORODICI KULIĆ! Bebica iznio skandalozne tvrdnje, evo šta Miljana prvo uradi: "Marija zove policiju"

Nenad Macanović Bebica u programu uživo ispričao je kako izgleda jedan običan dan u porodici Kulić.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Nakon što su Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica raskinuli, počeli su da iznose prljav veš iz zajedničkog života. Sada je Bebica gostovao u emisiji "Narod pita" gdje je odgovarao na pitanja gledalaca i otkrio kako je izgledao život s porodicom Kulić u Nišu.

"Izjavio si da su Kulići paklena trojka sa ugaone garniture, da naprave zasijedanje pa se dogovaraju šta će raditi u toku dana. Kako izgleda to?", rekao je voditelj, a Bebica je odgovorio - "To je jutarnja kafa u dva popodne, tad se svi bude. Ustanu oko dva popodne".

Čime si to zaprijetio Mariji Kulić rekao si da ima samo nešto što ti i ona znate", zanimalo je voditelja, dok je nenad otkrio - "Između ostalog to što određuje Miljani terapije, pa ih pojačava ako joj se njeno ponašanje ne sviđa da bi više spavala", rekao je on i dodao: "Ona govori da Miljana treba da pije ljekove da bi spavala kad joj se kocka, pričala je i u rijalitiju da će joj oduzeti radnu sposobnost. Cilj je da upravlja njom i uzima joj novac".

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Da li je Miljana sluša?", pitao je voditelj, a Bebica je objasnio: "Zavisi od situacije. Marija njoj onda objasni i ubijedi je kako je ona u pravu i to je tako uvek. Ona zove policiju da je odvedu u Toponicu jer je prokockala 500, 600 hiljada. Mislim da Miljana i ide u kazino jer joj Marija ne da njene pare i ne da joj da se druži sa učesnicima rijalitija ali ni sa onima koji nisu u rijalitiju jer joj puni glavu da će je iskoristiti kako bi ušli u rijaliti. Sestre neće sa njom da sjede i izlaze samo se telefonom čuju. Ona nema prijatelje, nema druga, nema drugaricu. Marija ju je stavila u kavez kao majmuna, ona nema slobodu. Mariji su sve pare, njoj ni Miljana nije bitna njoj je bitno da ona ne ode jer onda odlaze i pare, a samo Miljana ih i izdržava. Tijana i Ana za sebe zarađuju, a od Miljane žive Siniša, Marija, Željko i Miljana", rekao je Bebica.

"Može li da opiše svoj jedan običan dan u porodici Kulić", pročitao je voditelj, pitanje gledalaca.

"Ja ustajem u sjedam odem i popijem kafu, završim ako imam šta po gradu i čekam da se probude. Miljana kad ustane, kreće tenzija, pa onda prva jutarnja svađa sa Marijom oko para. Miljana sklizne u kazino dok parkiram auto, ona u međuvremenu založi telefon, pa ga ja vraćam. Onda se Marija ljuti ako izgubi pare, a ako dobije, onda je lutkica. Uveče Miljana bi opet u kazino, pa svađa i tako u krug", ispričao je Bebica.