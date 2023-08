TAJNO VJENČANJE STANIJE DOBROJEVIĆ NA KARIBIMA! Pala na istetoviranog, drugarica otkrila detalje

Stanija Dobrojević ponovo je srećno zaljubljena, a sada je njena drugarica otkrila detalje intimnog vjenčanja na Karibima.

Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic

Nakon što je raskinula s rijaliti učesnikom Markom Markovićem, Stanija Dobrojević sredila je svoj luksuzni penthaus u Rumi, ponovo se zaljubila, pričala o gala svadbi na dva kontinenta s bogatim biznismenom, a onda je i toj ljubavi došao kraj krajem prošle godine. Ipak starleta je ponovo pronašla sreću, te već nekoliko mjeseci uživa u vezi s momkom koji je porijeklom s naših prostora, ali živi i radi u inostranstvu i ima 38 godina kao i ona.

"Njen izabranik zbog posla često putuje u Ameriku, gdje su se i upoznali. "Odlijepila" je za uspješnim biznismenom, a on je drži kao malo vode na dlanu! Skoro nije bila toliko zaljubljena, pa me ne čudi što je posle samo nekoliko mjeseci počela da planira budućnost s njim. Čezne da se uda i da rodi dijete", otkrila je Stanijina drugarica.

Nedavno je pokazala prsten i saopštila da je izgovorila sudbonosno "da", ali nikada nije otkrila da li je u pitanju bila šala ili nagoveštaj da je zaljubljena, ili, pak, zaista pravo vjenčanje. Međutim sad njena drugarica poručuje da je atraktivna starleta već dobila vjerenički prsten kao i da planira vjenčanje na Karibima.

"Pozvala me je prošlog mjeseca i rekla mi da se vjerila! Ispričala mi je da je s dečkom bila na odmoru u Las Vegasu i da ju je tamo zaprosio. Pripremio je romantičnu večeru na balkonu hotela u kom su odsjeli i izvadio prsten. Oduševila se! Sad su zajedno u Majamiju i tamo će ostati do svadbe. Malo mi je sve to djelovalo prebrzo, pa sam je pitala da li je trudna, ali mi je rekla da nije".

Prema njenim riječima, romantično vjenčanju prisustvovaće samo najbliži članovi porodice - "Čim se vjerila, pozvala je majku Slavicu i brata Sanija. Rekla im je da priprema vjenčanje na Karibima, kao i da će im poslati avionske karte. Iznenadila sam se što je odlučila da sve bude na obali mora, pred malim brojem ljudi, jer mi je ranije pričala kako želi veliku i glamuroznu svadbu. Očigledno je odustala od toga".

Mada će vjenčanje biti intimno, starleta ipak želi bajku: "Sad je u potrazi za dekoraterom, jer želi da sve bude u njenoj omiljenoj roze boji. Čak će imati i roze cvijeće u kosi. Kaže da će ona biti Barbi, a mladoženja Ken", ispričala je Stanijina prijateljica.

Stanija dečka još krije kao "zmija noge", ali je nedavno objavila fotografije na kojoj se drže za ruke, dok se na drugoj slici na kojoj zajedno jedu, vidi da mu je ruka istetovirana sve do šake, što znači da ju je opet zaveo neki "opasni" momak.

