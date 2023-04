"DNO SRPSKE ESTRADE! BILA JE SA ACOM BULIĆEM DOK JE BIO U BRAKU" Pevačica žestoko izvređala Gocu Tržan: Nikakva KUGUARKA

Pevačica Maja Nikolić žestoko je uzvratila Goci Tržan, a zatim otkrila nepoznate detalje iz svog privatnog života i ispričala da je njena koleginica navodno imala aferu s Acom Bulićem dok je on bio u braku.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/TV printscreen

Goca Tržan i Maja Nikolić i ranije su putem medija iznosile žestoke stavoje jedna o drugoj, a nakon što je Tržanova sada u jednom intervjuu ponovo pecnula koleginicu, Maja se odmah oglasila i surovo uzvratila. Nikolićeva je čak iznela i do sada nepoznate detalje o Aci Buliću bivšem dečku učesnice Zadruge Ane Ćurčić.

"Sa mnom je teško svađati se jer ja ne ulazim u polemike, osim kad sam sto posto sigurna da sam u pravu. U slučaju konkretno Maje Nikolić, mi smo videli već sva njena ludila i to, ja sam svašta nešta od nje doživela i to ničim izazvano, mislim, nikad ženu u lošem kontekstu u usta nisam uzela, ali ne možeš sad ti da pretpostaviš šta će neko da uradi", izjavila je, između ostalog, Goca za "Skandal", a Maja se odmah oglasila.

Nikolićeva je odmah poručila da Goca "nije kompetentna nju da komentariše". Iskritikovala je njene pevačke kvalitete, ali i ljubavne izbore i tom prilikom potkačila Gocinog supruga, bunjara Rašu Novakovića.

"Ne znam odakle je sad ispala Goca Tržan, pa je mene našla da komentariše. 'Ajde da me je komentarisao neki ozbiljan pevač, ko ima nagrade... Zna se da je u Tap 011 uvek pevala Ivana Peters, a ne Goca Tržan. Nije merodavna da me komentariše na nivou pevačice zato što nije pevač niti umetnik, ona je samo zabavljač. Nije merodavna da me komentariše kao neko inteligentan, jer je njen brak sa osobom koja je dvadeset godina mlađa od nje i sa osobom koja je bubnjar, koji košta od 50 do 100 evra, kao i svi drugi bubnjari... To govori o nivou njene inteligencije. Biti kuguarka u 50 godina i izgledati kao Goca Tržan je jako smešno. Kuguarke zna se šta su - Šeron Stoun, Brigit Nilsen... Zna se kako izgledaju kuguarke na zapadu. Ona nije merodavna na nijednom nivou da me komentariše", rekla je Maja na početku.

Maja je rekla da je shvatila da je Goca mrzi kada je svojevremeno u "Pinkovim zvezdicama" takmičarima savetovala da zaobilaze Majine pesme, a onda se setila još nečega. Tokom razgovora, Maja se prisetila da je Goca, prema njenoj priči, nju zamrzela još ranije, mnogo pre "Pinkovih zvezdica", i to jer je želela da bude s muškarcem s kojim je Nikolićeva tada bila.

"Takođe, mrzi me i zbog toga što je svojevremeno čekala tri godine da raskinem svoju vezu s jednim muškarcem čije ime se vrti po novinama svakodnevno, jer je trenutno vezan za Zadrugu, a nije u Zadruzi, non-stop ga tamo pominju", rekla je Maja, a kada su joj predočili da je to Aca Bulić prva ljubav Ane Ćurčić ispričala je sve i uplela Tržanovu koja je, kako kaže, i zbog njega mrzi.

Izvor: YouTube/Ami G Show

"To je bilo davno. Čekala je da raskinem sa njim, on je bio tada neoženjen. Aca Bulić i ja smo raskinuli i on je tada otišao u London da se oženi i da bude sa nekom svojom ženom, ja sam rekla: 'Meni to ne odgovara, ja da budem sa oženjenim čovekom ne pada mi na pamet', bez obzira što smo u Beogradu živeli, družili, voleli se... Ta priča naša je trajala tri godine. Goca Tržan je sa čovekom, mojim bivšim momkom, bila nakon mene, i to - bila je sa njim dok je bio u braku! Razlika između mene i Goce Tržan je ta što ja ne spavam sa oženjenima, što izuzetno poštujem svetinju braka, decu, familiju i porodicu jer postim i pričešćujem se. Ona ne da nije kuguarka, ona je dno i margina srpske estrade koje preko leševa i radeći svakakve stvari, spavajući sa tuđim muževima i momcima (Aca i ja smo tada imali vezu, njemu sam posvetila pesmu 'Ubile me, Dragane')... Čekala je da raskinem sa njim, da bi ona nakon toga bila u šemi sa oženjenim čovekom, jer se on oženio u međuvremenu. Ta netrpeljivost potiče od tada, eto da vam kažem i nešto što niste znali do sada", tvrdi Maja Nikolić koja je za kraj poručila:

"Ljubomorna je na mene jer je ona sve u pokušaju. Pevačica u pokušaju, jer nikada nije dobila nijednu nagradu, ni na jednom festivalu, pevala je uvek Ivana Peters... Nikakav pevač, radila sam sa njom, znam, nikakav pevač uživo. Uskoro će izgubiti svoj glas jer ne radi na njemu, za par godina više neće moći ni da peva, to tvrdim. Ljubomorna je na mene jer nije nikakav pevač, a ni nikakva kuguarka - uporedite moje slike, sa 48 godina, i njene. Imam 51 kilogram, izgledam isto kao i 2000. godine. Ako već neko treba da bude kuguarka, neka se ugleda na mene, šta znači dobra riba. Neka se ugleda na mene i što se tiče nagrada, imam 26 prvih nagrada, a ona nije merodavna ni da stoji pored mene ni da mi drži mikrofon, a kamoli da me komentariše", objasnila je Nikolićeva.