"NADAM SE DA ĆE BIVŠE IMATI LIJEPO VJENČANJE!" Matora progovorila o gala veselju, pa žestoko potkačila bivše

Jovana Tomić Matora osvrnula se na svadbu sa Anitom Stanojlović, koja treba da se dogodi 11. jula, ali je iskoristila priliku i da potkači bivše djevojke.

Moja svadba je prava, da se razumijemo, i stvarno će da se desi. Osjetila sam potrebu da se brzo desi i spontano. Bila sam surova prema Aniti, to je djevojka koja me iskrneo voli. Što se tiče bivših, sve najbolje, nadam se da će uskoro imati neko lijepo vjenčanje, slično kao moje. Moja situacija je bila sve najgore, buran i ružan raskid, sebi više to nikad ne bih dozovolila. Strasti su se spustile, sve me je prošlo i nemam osjećaj negativne energije, prošlo me je. Sa jednom sam se srela na splavu, sve okej. Izblamirala sam se za tu fejk svadbu, ali ja ne krijem suze i emocije. Sve je prošle, ostavilo je lijepa i ružna sjećanja, za mene lijepa", govorila je Jovana.