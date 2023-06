OD ULIČNOG SVIRAČA DO FINALISTE TAKMIČENJA ZVEZDE GRANDA! Svirao po pivnicama, njegov kolega se umalo "POTUKAO" sa Cecom

Veliko finale takmičenja "Zvezde Granda" zakazano je za večeras, a njih sedamnaestoro se bori za glavnu nagradu.

Izvor: YouTube/ Zvezde Granda/screenshot

Šou program "Zvezde Granda" uveliko je u svojoj završnici, a večeras sa početkom u 21 čas na televiziji Pink gledaćemo veliko finale i saznati ko će biti pobednik ove sezone. Nakon višemesečne borbe, 24 kandidata dalo je sve od sebe da dođe do samog kraja, a 17 takmičara plasiralo se u finale.

Jedan od zapaženijih kadnidata koji se našao u velikom finalu je i Dženan Rakić koji dolazi iz Bihaća i kome je mentor Đorđe David, a u jednoj epizodi je otkrio da je bio ulični svirač.

"Ja sam sticajem okolnosti bio prvi ulični svirač u istoriji grada Bihaća. To sam radio nekih godinu dana, kada sam imo nekih 16. godina, bilo je i bakšiša. Kasnije sam počeo profesionalno da radim i nastupam sa bendom po pivnicama i pabovima", izjavio je Dženan za Grand.

Među onima koji su se izdvojili je i Nenad Kostov iz Niša, otac je troje dece, koji je ostao upamćen kada je na sceni saznao pol bebe koju očekuju njegova supruga i on. Veliku pažnju privukao je i Dragan Đurić koji dolazi iz Doboja, oženjen je, a za sebe kaže da je uvek nasmejan.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Ipak, ume da bude i ekplozivan, a jednom se umalo potukao sa Cecom, kako je ona izjavila u emsiiji. Ipak, Đurić je objasnio šta je bilo u pitanju - "To je bila jedna mala šala u toku emisije. Na probama naravno dolazi do sukoba Cecinog i mog mišljenja, ali taman posla da je malo falilo da se potučemo. Mi se svi volimo u našem tom malom kolektivu kako ja volim da ga zovem. U toku emisije je Ceca rekla Mariji da me pita šta je bilo na probi, a ja sam iz šale rekao da smo se umalo potukli oko izbora pesama", izjavio je Dragan ranije.

U veliko finale plasirala se i Ksenija Tanu iz Belorusije, tačnije iz Gomelja. Međutim, živi u Crnoj Gori gde je udata, pa je odlučila da se prijavi za takmičenje.

"Ovo će biti interesantno, zabavno i napeto. Dobrodošla i od danas pa na dalje što više pričaj srpski", rekla joj je Marija prilikom njenog prvog nastupa, na šta je Ksenija odgovorila: "Hoću. Razumem dosta srpski, ali ne govorim dobro".

Izvor: YouTube/Zvezde Granda