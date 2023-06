TRAŽE DA SE SKINEM, A ONDA MI NOVČANICAMA BRIŠU ZNOJ: Pevač otkrio šta sve radi za bakšiš - "Ništa mi ne smeta!"

Nekadašnji učesnik muzičkog takmičenja Zvezda Granda otkrio kakve je nepristojne ponude dobijao na nastupima

Izvor: Instagram/adnannezirov_1

Pre izvesnog vremena Srbiju je zapalio snimak Radiše Trajkovića Đanija koji sedi na novčanicama i pije piće iz tuđe cipele. Sada je nekadašnji finalista muzičkog takmičenja Zvezde Granda otkrio šta su njemu tražili da radi za bakšiš.

Adnan Nezirov je gostujući u jednoj Grandovoj emisiji otkrio da je dobijao nepristojne ponude od pripadnica lepšeg pola, ali i otkrio "na šta ne pristaje".

"Dešavalo se, ali uvek je to šala. Stavljale su mi žene novac na glavu kada pevam i kada se oznojim, pa mi iz šale skidaju znoj novčanicama.Stavljali su mi novac i u džepove kao i u dekolte, ali sve je to šala i dobronamerno. Meni ništa ne smeta, bitno mi je da je uvek veselo i da nam je svima dobro. Tu sam da ispnjavam želje", rekao je pevač i otkrio šta se desilo na jednom nastupu kada mu je jedna žena tražila da skine sako.

"Žena u Americi mi je na nastupu tražila da skinem sako, a ja sam to i učinio. Onda je tražila da skinem i košulju, ali to nisam uradio. Stao sam kod košulje, ali bi to išlo i dalje da sam hteo da se skinem. To bi se već pretvorilo u striptiz. Ova vrsta muzike kojom se ja bavim je daleko od striptiza. Naravno, nisam ja striper, niti plesač. Ne znam ni uz ovu našu muziku da plešem preterano dobro".

Pogledajte kako Đani uzima bakšiš: