DOK JE GUSAKA, BIĆE I SUPA! Jovana Jeremić odbrusila u emisiji dok je pričala o Ani Ćurčić - Koštalo ju je prvog mjesta!

Jovana Jeremić, koja je godinama i sama bila dio rijaltiija, ali kao voditeljka, osvrnula se na finale Zadruge i u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji otkrila šta misli o tome što je Ana Ćurčić osvojila drugo mjesto, iako je bila jedna od favorita za pobjedu i glavnu nagradu od 50.000 evra.

"Žao mi je što Ana nije pobijedila. To je zato što je poklekla pred Zvezdanom. Time je pokazala da je klasično žensko koje ja ne podnosim. Dok je gusaka, biće i supa od gusaka. Žena ne smije da poklekne! Ako te je prevario i bio gad prema tebi, ne možeš da mu se vraćaš. Nemojte meni da pričate o ljubavi. Ja sam sve svoje ljubavi, koje sam najviše voljela, ostavljala onda kada sam vidjela da oni nemaju poštovanja prema meni", rekla je Jovana.

"Nemojte meni te priče 'nisam mogla'... Ne, slaba si! Imaš slabosti i to je to. Ona je pokazivanjem svojih slabosti izgubila prvo mjesto. Meni je žao što nije osvojila prvo mjesto, jer je bila moj favorit. Ja slabosti ne praštam. Nijednu slabost, prema porocima, alkoholu, drogi, muškarcu, ženi. Meni prijatelji, kada dođu sa problemom, ja imam želju da ih liječim. Ako se neko pijan valjao po podu, ja kažem 'hajde to da ispravimo'. Ali ako ti to ponovo i ponovo radiš, neću ti se više javiti na telefon. Onda ja ispadam majmun što se trudim da ti pomognem. Ana mi je ok i volim je, ali pokazivanje slabosti ju je koštalo prvog mjesta", smatra voditeljka.