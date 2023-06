KUMA OTKRILA DA LI JE ANA ĆURČIĆ OSTAVILA ZVEZDANA JOŠ PRIJE ZADRUGE: Otišao je iz njihovog zajedničkog stana

Milena Kačavenda je otkrila da li je istina ono o čemu se sve više priča pred finale - da su Ana i Zvezdan završili prije nego što je on ušao u rijaliti.

Izvor: TV Pink/screenshot

Milena Kačavenda, kuma Ane Ćurčić, bivše nevjenčane supruge Zvezdana Slavnića, upućena je u mnoga dešavanja iz njihovog života i redovno se tokom proteklh mjeseci oglašavala, pa je i pred kraj Zadruge progovorila o situaciji u Bijeloj kući, ali i napolju.

"Zvezdan i Moka su, na svoj način, otkrili da je Ana ostavila Zvezdana još pre rijalitija i da je samo medijski iskoristila taj ulazak da se predstavi kao žrtva. Da li su oni završili prije Zadruge?", glasilo je pitanje za Milenu koja je gostovala u emisiji Dalile Dragojević.

"To je apsolutno smiješna priča. Ja sam bila tu kada je Zvezdan ulazio i pitala sam Anu da li je sigurna da on treba da uđe u rijaliti, a ona ga je stvarno podržala", rekla je Milena, koja je rekla da su tada bili u dobrom odnosu: "Naravno da jesu. On je otišao iz zajedničkog stana u taj rijaliti i ona ga je ispratila, a to što oni sada pričaju je stvarno smiješno".

"Ona ga je podržala, a ja nisam. Znajući njega, strahovala sam da ovako nešto može da se desi", rekla je Milena Kačavenda, kojoj je nedavno poginuo vjerenik za kojeg je trebalo da se uda na Đurđevdan.