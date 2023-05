POTVRĐENO! PINK UKIDA ZADRUGU: Oglasio se Željko Mitrović - "Za desetak dana GASIMO RIJALITI"

Željko Mitrović otkrio da će "za desetak dana ukinuti Zadrugu"

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vlasnik i direktor Pink medija grupe Željko Mitrović najavio je večeras ukidanje rijalitija Zadruga, na preporuku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Na preporuku predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, donio sam odluku da u najkraćem mogućem roku, ne dužem od desetak dana, ukinem rijaliti program “Zadruga”. Vjerujem da je jedinstvo Srbije i procjena Predsjednika Republike, važnija od svake vrste interesa Pinka i mog ličnog interesa", saopštio je Mitrović na Instagram nalogu.

Predsjednik Vučić je u večerašnjem obraćanju izjavio da je razgovarao sa Mitrovićem i zamolio ga da ukine rijaliti.

"Razgovarao sam i sa vlasnikom Pink televizije, i rekao sam mu da jedan dio ljudi u Srbiji smatra da rijalitiji nisu dobra stvar. Ja znam njegov stav, i stav gledalaca, ali je to bila moja molba. Prije nego što sjednemo i pričamo, pošto te zabrane moraju da važe za sve. Zamolio sam ga da sam napravi taj potez, ali da za nekoliko dana razmotri mogućnost da to ukine, i da li će ili neće to ćemo vidjeti. Spremni smo o svemu da pričamo, ali ne o tome da vi vladate bez izbora, da određujete da li neko smije da ima televiziju ili ne, da ukidate privatni biznis u Srbiji, da smjenjujete ministre kako vam padne na pamet. Tu onda više države nema, a onda nema ni slobode ni naroda. Živjeće i Srbija i naš narod će biti sve snažniji".