Ko je pjevačica koja je progovorila o aferi sa Duškom Tošićem? Jedva završila srednju, pjevala na vašarima

Jasna je i ranije govorila o svom poslu i životu u Turskoj, ističući da se nikada nije osjećala ugroženo tamo, a spomenula je i trgovinu organima.

Izvor: Instagram

Kao bomba je u medijima odjeknula vest da je još jedna pevačica sa ovih prostora imala romansu sa nekadašnjim fudbalerom Duškom Tošićem, bivši mužem Jelene Karleuše.

Šuškalo se da se sve desilo nakon privatnog slavlja koje su organizovali fudbaleri, a mesecima se nije znalo o kome se tačno radi, sve dok ona nije progovorila i otkrila detalje, ali i istinu.

Jasna je gostujući u jednoj emisiji otkrila kakav je Duško, sve o odnosu sa njim i kako su se zapravo upoznali.

"Veza kao reč može da se veže za milion drugih pojmova. Nije istina da sam bila sa njim u emotivnoj vezi. Ljudi vole da nagađaju, ja sam Duška upoznala u Istanbulu, tamo gde sam pevala. On je bio naš stalni gost, ostavljao je bakšiš. Ja sam se nasmejala na intervjuu i rekla sam da se znamo, ljudi su odmah počeli da spekulišu o tome. Nikada nismo bili intimni", rekla je Jasna u emisiji "Pretres", ali spekulacije su i dalje tu, bez obzira što ona negira sve.

Izvor: instagram/jasna_scepanovic/MN press

Duško se, pak, oko svega ovoga nije oglašavao, budući da veoma retko i priča o svom intimnom životu.

Ko je Jasna Šćepanović?

Pevačica Jasna Šćepanović je na estradi već nekoliko godina, a u Turskoj je živela sedam. Pevala je po kafanama koje su držali naši ljudi, a pored ostalih gostiju, tu su dolazili i srpski fudbaleri.

Ono što je interesantno o njoj je i podatak da je sa 15 godina odlučila da se preseli u Podgoricu, srednju školu završava vanredno i započinje novi život.

"Srednju školu sam završila vanredno, sa 15 godina sam se preselila u Podgoricu i počela da radim u jednom kafiću. Sa 18 godina me je jedna drugarica pozvala i pitala da li hoću da radim u Turskoj, ja je pitam šta da radimo, ona kaže idemo da pevamo. Pre toga smo se mi upoznale na jednom vašaru u Žabljaku gde sam prvi put pevala. Jedan kolega me je zvao i kaže mi da mu treba pevačica, a čuo je da bi ja volela da pevam, i pita me da li imam mikrofon – ja mu kažem ‘kako nemam’, a ja stvarno nemam i onda otvaraj oglase i traži polovan mikrofon i tu ti ja počinjem karijeru. Malo sam pevašila po podgoričkim kafanama, radila sam i promocije pića.“

Spomenula je i nastupe na vašarima, kao i trenutak kada je presekla i otišla u Tursku.

"Kada sam otišla u Žabljak sećam se da sam mnogo zarađivala u jednoj kafani, bila sam srećna što pevam.Tada su se vašari organizovali i tu sam upoznala tu drugaricu koja me je posle mesec dana zvala da idemo u Tursku. Tamo kada sam došla gledala sam kao tele u šarena vrata – četiri pevačice, ja peta, dva pevača, dve klavijature i harmonika. Tada se sedelo sa gostima, sreća je bila što sam znala repertoar, ali mi smo tu lepe pare zarađivali i tu sam ostala sedam godina, a došla sam na mesec dana.“

Pevačica je i ranije govorila o svom poslu i životu u Turskoj, ističući da se nikada nije osećala ugroženo tamo.

"Nikada se nisam osetila ugroženo. Imala sam taj stav i sa gostima i svima, imala sam par sitacija gde sam mogla glavu da izgubim, ali sam ja bila ja, i nisam davala na sebe. Svi govore da kada odeš tamo da će da ti uzmu organe, ali to nema veze sa vezom - kako se postaviš tako je. Nije mi bilo teško da se prilagodim njihovom životu", rekla je ona jednom prilikom za medije.