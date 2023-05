Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti povodom oružja koje građani predaju Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao i pojačanom obezbeđenju u školi.

Izvor: PINK tv/printscreen

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Predsedništva. On je govorio o oružju koje građani predaju Ministarstvu unutrašnjih poslova.

"Prema najnovijim podacima kojima raspolažem jeste 3.000 komada predatog oružja i drugih cevi, na desetine hiljade metaka i minsko-eksplozivnih sredstava... To je dobra vest. Niko ne može da predvidi sve, šta može da se desi, ali naše je da pokušamo sve. Dobijam pisma u kojima se kaže da nije oružje to koje ubija nego čovek. Ne možete uvek da predvidite ko će to da učini, ali manja je šansa kada nema čime to da učini. Obezbedili smo veliko prisustvo policajaca u školi, i reakcije su pozitivne, i od strane roditelja i učitelja. Nastavnici će sada imati veća prava, deca neće moći da im izmiču stolice, da se ponašaju bahato i siledžijski", izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.