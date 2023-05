IZUJEDALA JE I BEBICU I MENE! Marija Kulić rešila da smesti Miljanu u bolnicu - Hitno joj je potrebno ozbiljno lečenje!

Miljana Kulić tvrdi da ju je partner Nenad Macanović Bebica pretukao, a njena majka Marija Kulić kaže da ne zna šta priča i da joj je potrebna stručna pomoć.

Nakon što je Miljana Kulić optužila dečka Nenada Macanovića Bebicu da ju je pretukao, tvrdeći da ju je "gušio, davio i udarao glavu o zid", njena majka Marija Kulić se iste večeri oglasila i demantovala sve, a u novom oglašavanju je poručila da će Miljanu smestiti u bolnicu.

"Miljana je sve izmislila, pretila je da će da uništi Bebicu, pa je medijima slala poruke da ju je on pretukao i davio. Prava istina je da je ona izujedala njega i mene! Počela je da halucinira, jer je pila alkohol kod drugarice u Nišu, a pre toga je popila jake lekove zbog svog psihičkog stanja. Sve joj se pomešalo i počela je da priča gluposti. Niko je ni prstom nije taknuo, a ona nas blati!", rekla je Marija i dodala da je čvrsto odlučila da odvede ćerku u Specijalnu bolnicu, gde je Miljana već bila smeštena 2019. godine.

"Hitno joj je potrebno ozbiljno lečenje! Ona niti zna kakve poruke šalje ljudima, niti zna šta priča! Njen mobilni telefon je kod mene i biće dok se potpuno ne izleči. Siniša i ja smo bolesni ljudi, operisani, i ne možemo da trpimo ovaj haos koji pravi. Ni njeno dete ne može da odrasta uz takvu majku!", poručila je Marija Kulić, a evo šta je napisala u prvom oglašavanju nakon Miljaninih tvrdnji:

"Ubio me od batina ovaj smrad Nenad! Idem pravo u SUP sve da prijavim! Gušio me je, davio i udarao glavu o zid! Više me niko ne interesuje, idem da skočim! Majka još viče na mene", tvrdila je Miljana Kulić 21. maja, dok je Nenad rekao da joj "nije dao da ide u kazino".