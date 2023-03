DALILIN OTAC PRIZNAO DA JE LAGAO ZA DEJANA! Krili zbog Zadruge da je promijenio vjeru - Morao sam, da bi POBIJEDIO!

Huso Mujić priznao je da je imao dogovor sa ćerkom Dalilom i bivšim zetom Dejanom da ne priča o tome da je Dragojević promijenio vjeru.

Nakon što je Dejan Dragojević priznao da je prije četiri godine promijenio vjeru i iznenadio javnost, još veći šok uslijedio je u oglašavanju Huse Mujića, oca njegove bivše supruge Dalile Dragojević, koji je tokom Zadruge govorio da je to čista izmišljotina, a sada priznao da su on i Dejan imali dogovor i da je to krio od svih!

"Zašto sam lagao? Ufff... Pa, morao sam. Neka mi svemogući Alah oprosti i ne uzme za grijeh. Mnogo sam se obradovao što je Dejan konačno priznao da je primio našu vjeru. Mi smo se još odavno dogovorili s hodžom da je najbolje da se o tome ne priča javno. Lagao sam i jer sam se s Dalilom i Dekijem dogovorio pred njihov ulazak u Zadrugu da se to ne spominje, i ako pitate", priznao je Huso za Kurir.

"Plašili su se da Dejan neće pobijediti ako se to sazna. Ali Alah je veliki i pobijedio je. To se znalo u Šepku, znali su i Fatija i Zumreta i Damir i svi, pa su jedva dočekali da ispričaju za novine i da se slikaju, ali nema veze. To nije bilo moje da kažem, zato sam demantovao", priznao je Huuso, koji je napomenuo da se više neće oglašavati za medije.

