SMRŠALA 25 KILA I UVUKLA SE U TESAN KOMBINEZON! Spustila se dole, pa zamešala kukovima - Miksi sad GRMI kako izgleda!

Miljana Kulić drastično je smršala, a kada se uvukla u tesan kombinezon sve je ostavila bez teksta.

Izvor: Twitter/Zadruga Official/screenshot

Miljana Kulić već godinama kuburi s kilažom, a posle operacije želuca i borbe za život, uspela da smrša 25 kilograma. Učesnica Zadruge provela je nešto manje od dva meseca u bolnici nakon komplikacija nastalih posle operacije smanjenja želuca u Turskoj. Lekari su se Miljani borili za život, a izvađena joj je i slezina. Srećom sve se dobro završilo, Miljana je izašla iz bolnice i ubrzo se uselila na imanje u Šimanovcima.

Konstantni haosi s Lazarem Čolićem Zolom trajali su sve dok Nenad Macanović Bebica nije napustio Zadrugu, a onda se stanje smirilo, bar za sada. Miljana i Zola uživaju u ljubavi, a Kulićeva je čak promenila i boju kosu, te iz smeđe prešla u plavu. Ona je doterala i liniju, pa je na žurki zaplesala u svom stilu i izazvala ovacije zadrugara.

Rijaliti zvezda je stalno pričala da će liniju dovesti do savršenstva, ali je tek nedavno počela da mršavi. Problematična Nišlijka u jednom trenutku je imala čak 105 kilograma - "Imala sam 105 kilograma, bila sam kao mečka! Na šta sam se napravila, Bože me sačuvaj! Majka me je stalno opominjala da moram da smršam, ali nisam imala volje. Uveče sam jela slatkiše, grickalice, bila sam zavisna od koka-kole", pričala je Kulićeva.

Zadruga 6 - Miksi dokazala da uz nju parira samo "Seksi biznismen" - 29.03.2023.pic.twitter.com/StcvYHkq71 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial)March 29, 2023

Ona je tada otkrila da se najviše ugojila tokom veze sa Lazarom Čolićem Zolom - "Stalno smo naručivali hranu. U pet ujutru jeli pice, pljeskavice... Natovio me je kao svinju, samo da me niko drugi ne bi želeo", smatra Miljana, koja je u jednom trenutku shvatila da mora da smrša.

"Stesaću se i biću zgodna kao nekada! Ja sam u nekoliko navrata varirala s debljinom. Dešavalo mi se da imam 55 kilograma, pa 70, pa smršam na 60, pa se ugojim na 87.... Sve ukrug. Sad sam se opametila i više se neću zapuštati. Lepa sam, a biću i zgodna, san svakog muškaraca", rekla je ona tada.