Zvezdan Slavnić i Ana Ćurčić ni poslije dužeg vremena ne pronalaze zajednički jezik, a sve više su u Zadrugu umiješane i njihove porodice.

Izvor: TV Pink / screenshot

Zvezdan Slavnić je sinoć u Zadruzi prijetio samoubistvom, kada je uzeo komad stakla i prislonio ga sebi za vrat, a jezivim scenama je prethodila skandalozna svađa s Anom Ćurčić, njegovom bivšom partnerkom. U medijima se nakon toga pojavila informacija da je Zvezdanova majka Slavica navodno prepisala svu imovinu bivšoj snaji Ani.

Kako mediji navode, Slavnica je tu odluku donijela kada je njen sin stupio u odnos sa Anđelom Đuričić i tako pogazio sve što je Ana radila za njega, nju i njegovu ćerku Saru.

"Iako se Slavica sada oglašava i navodno pruža podršku sinu, ništa od toga nije tako kako izgleda. Nju je Moka pritisnuo, a ona je mučena na terapijama, napaćena i sama. Ne zna gdje udara. Ona se plaši Zvezdana i njegovih reakcija. Zna da je samo Ana bila uz nju u najgorim momentima. Kada je njen sin robijao i kada joj se smijao cijeli Beograd, imala je sigurnu kuću. Ana je spavala na podu da bi gospođa Slavica imala krevet. Te stvari se nikada ne zaboravljaju. Nije Slavica u domu zato što nema ništa svoje, ona je u domu jer ne može da se stara sama o sebi, a ima i suicidne izlive i, nakon što je dva puta pokušala da se ubije, Ana je smatrala da je najbolje da je smjesti u dom dok je ona u Zadruzi. Sve je to privremeno", priča izvor blizak porodicama Slavnić, odnosno Ćurčić, koji otkriva i detalje oko navodnog testamenta.

Vidi opis ZVEZDANOVA MAJKA SVU IMOVINU OSTAVLJA ANI ČURČIĆ?! Novi šok detalji van rijalitija: "Plašila se da će završiti na ulici" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Zadruga Official Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Tada je, vidjevši Anu kako plače, kuka i propada, Slavica riješila da sve što ima, a vezano je za stan, placeve i kuću, prepiše snajki. Sirota žena je samo željela sebe da osigura, poznavajući Zvezdana, plašila se da će on prodati sve što ona ima i da će završiti kao uličarka. Ana je likovala na taj potez svekrve Slavice i zbog toga je trpjela u iznajmljenom stanu", nastavlja izvor blizak porodicama Ćurčić i Slavnić i dodaje:

"Iako Moka nema ništa da mu ostavi, jedina nada bi mu bila majka, koja je imala svašta nešto. Zvezdanu je taj majčin testament jedina nada i on i dalje vjeruje da ga napolju čeka sve ono što mama Slavica ima, a to bi bilo dovoljno da ne ostane na ulici. I ne sluti da se desio preokret i da je ona sve prepisala Ani. To će za njega biti najveći udarac, jer je faktički na ulici i nema ništa na svoje ime. Iako voli Anu i klela se u nju, Slavica posljednjih dana daje izjave koje nemaju veze s vezom. Moka je uzeo Slavicu pod svoje, rekao joj je da mora da podrži Zvezdana i da mora da pljuje Anu. Ni Moka nema pojma da je zapravo Slavica sve ostavila Ani, tako da mu džaba što je bivšu ženu nagovorio da stane uz sina".

Pogledajte jezive scene koje su se sinoć odigrale u Zadruzi, uživo u emisiji:

Vidi opis ZVEZDANOVA MAJKA SVU IMOVINU OSTAVLJA ANI ČURČIĆ?! Novi šok detalji van rijalitija: "Plašila se da će završiti na ulici" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 14 / 14

NAPOMENA: SNIMAK JE UZNEMIRUJUĆEG SADRŽAJA.