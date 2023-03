ANĐELINI RODITELJI PROPALI U ZEMLJU OD BRUKE: Dok se Đuričićeva blamira sa Slavnićem, evo šta radni njen brat

Zadrugarka Anđela Đuričić našla se u centru skandala kada je pred kamerama rijalitija uplovila u vezu sa Zvezdanom Slavnićem.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić,Printscreen

Crnogorka je tada srušila sliku moralne, vaspitane i poštene djevojke. Dok njeni roditelji od stida ne mogu na ulicu da izađu, kriju se, njenog brata to mnogo ne zanima.

Naime, Anđelini roditelji Ljiljana i Veliša Đuričić bili su ponosni na ćerku tokom Zadruge 5 jer je bila čedni djevojčurak, koja nije bila ni sa jednim zadrugarem u vezi, a sada se kriju od komšija, čak su odlučili i da prodaju porodučnu kuću jer ne mogu od sramote da pogledaju ni rodbinu, ni prijatelje, ni komšije u oči.

Međutim, kako nam kaže izvor iz Herceg Novog, Anđelin brat se mnogo ne sjekira i nije ga briga šta njegova sestra radi po rijalitiju.

On je za vikend viđen u diskoteci u Igalu, gdje se veselio, pio i igrao uz nastup Zvezde Granda.

"On se ne krije kao njegovi roditelji. Ima on stan u Herceg Novom, normalno se ponaša, druži se, ide po kafićima. Za vikend, kad je u Igalu nastupala Zvezda Granda, gdje se sjatila cijela Boka, on je došao u povećem muško-ženskom društvu. Pevalo se, igralo, pilo, nikako nije ostavio utisak da ga pogađa cijela situacija u porodici", rekao je poznanik Anđelinog brata za Kurir.

"On je mnogo fin dečko, prijatan, vaspitan. Sigurno mu nije lako da onu bruku gleda, ali dečko je svjestan svega, pomirio se sa tim", rekao nam je Anđelin poznanik.