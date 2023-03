LJUBAVNICA SPOMENULA NJENU DIJAGNOZU! Ana Ćurčić tek će se OKOMITI na Anđelu, evo o kojem PSIHOLOŠKOM problemu priča

Bivša Zvezdanova nevjenčana supruga Ana Ćurčić i Zvedanova djevojka Anđela Đuričić ušle su u žestoki sukob.

"Danas mi je rekla da sam šizofreničarka na papiru, ja to nisam, tako da joj sledi tužba. Pukao mi je film, njeno ponašanje nema mjeru", rekla je Ana.

"Vi ste mene vrijeđali, omalovažavali i iznosili stvari o meni. Jedan jedan smo apsolutno. Ja sam čak možda dva", rekla je Anđela.

"Ti i ja nikada ne možemo biti jedan - jedan. Nisam šizofreničarka na papiru kao što si rekla. Mogu da kažem svoje dijagnoze. Imam anksiozni poremećaj sa napadima panike, i to je danas normalna pojava izazvana stresom", rekla je Ana.

"Ja pričam samo šta sam čula. Ona je mene gurnula onda kad je bilo ono sa njom i Zvezdanom. Ja imam pravo na svoje mišljenje Darko", rekla je Anđela.

"Je l' to šizofrenija?", pitala je Ana

"Rekla sam da sam u njenom pogledu vidjela to, ali njoj očigledno samo mje mišljenje ne odgovara. Nisam ja jedina, prva sam koja je rekla nešto iz njihove rasprave, ali doći će ona u situaciju kad će joj neko drugi u svađi reći ono što joj je Zvezdan rekao. Svi udaraju na ono što najviše boli. Ne znam da li je istina to što je rekao, ali nisam poslednja od koje će to čuti", rekla je Anđela.