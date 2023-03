"DA SE VRATI, VOLJELA BIH GA NAJVIŠE NA SVIJETU" - Posle Zvezdanove izdaje, Ane šokirala priznanjem! PROMIJENILA PLOČU!

Ana Ćurčić iznenadila je sve kada je Zorici Marković priznala da bi se vratila Zvezdanu Slavniću.

Čini se da Ana Ćurčić nije sigurno šta želi od bivšeg nevjenčanog supruga Zvezdana Slavnića koji ju je pred kamerama prevario s Anđelom Đuričić, ali i flertovao sa nekim rijaliti cimerkama. Zvezdan i Ana su do sada iznijeli brojne uvrede na račun jedno drugog, žestoko se svađali, a on ju je jednom prilikom i gađao ovalom punim pečenja.

Iako je prvobitno isticala da nema nikakve šanse da se njih dvoje pomire, kao i da ne želi da mu se vrati jer ju je kako je ispričala maltretirao i tukao, a sada su Anu obuzele stare uspomene pa bi sve dala da se pomire. To je priznala svojoj rijaliti prijateljici, Zorici Marković.

"Da li on zaslužuje da ja budem čovjek prema njemu? Jeste. To ja mislim. Jer ja nikada u svom životu ne bih mogla da odbijem čovjeka sa kojim sam provela godine. Kad je meni bilo teško, taj Zvezdan je sjedio i mene slušao osam sati, davao mi je savjete i to vrlo pametne savjete. To je taj moj drug. Da li me razumiješ? A da se on vrati, vjeruj mi da bih ga voljela najviša na svijetu", objasnila je ona, a Markovićeva želi da joj pomogne da povrati Zvezdanovu ljubav:

"Pa hajde da ga vratimo zajednički, majku mu je**m", predložila je Zorica, dok je Ana je spustila glavu i priznala: "Ja bih sve na svijetu dala da se on vrati".

Ćurčićeva se nedavno žestoko posvađala sa Zvezdanom nakon što je on izjavio da je "ona bila udata kada je stupila u vezu sa njim", skočila na bivšeg izabranika, a kada se Anđela umiješala ščepala je nju.

