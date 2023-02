"OTVARAM ONLY FANS DA KUPIM ĆERKI I SEBI STAN" - Viki upecala fudbalera i pratice na mrežama ostavila bez teksta!

Bivša učesnica Zadruge i starleta, Viktorija Viki Mitrović novim priznanjem šokirala je javnost.

Izvor: Instagram/viki_mitrovic_official

Viktorija Viki Mitrović ne prestaje da niže skandale. U žiži interesovanja našla se kada je u rijalitiju stupila u vezu sa Markom Osmakčićem s kojim je ostala u drugom stanju, a nakon njegovog bjekstva otišla je na abortus. Nakon svih skandala, i tuča pred kamerama, oni su po izlasku iz Zadruge obnovili vezu, a onda je Marko objavio snimak iz kreveta s polugolom Natašom Šavijom.

Viki i Marko su stavili tačku na svoj odnos, ona je sve iznenadila kada je osvanuo snimak na kom vitla i puca oružjem u javnosti, a sada je priznala i da ima novog dečka, kao i da je riješila da počne da zarađuje novac preko "Only fansa" gdje će objavljivati svoje eksplicitne fotografije.

"Otvaram večeras Only fans. Želim da kupim stan sebi i ćerki. Imam novog dečka, igra u Barseloni, ali ne mogu da kažem o kome se radi. Srećna sam i zaljubljena", rekla je bivša zadrugarka.

Viktorija Mitrović proživjela je pravu dramu kada je zatrudnjela na kraju pete sezone Zadruga, te je, otac Marka Osmakčića tada lažirao svoju smrt kako bi njegov sin napustio Bijelu kuću, dok je ona donijela odluku da abortira.

"Ja sam se nekako osvijestila. On je meni uradio mnogo stvari i polako mi se gadi. Moj abortus je za mene najtužniji dan. Iskren i tužan dan, a ne fejk što su oni napravili lažnom smrću. Marka sam zakopala jer je on imao veliki uticaj na moj abortus. Odluka je ostala na meni, ne kažem da je on kriv. Njegovo ponašanje je doprinijelo i mislim da ne treba da ga spominjem više", govorila je Viki tada, koja je pred kamerama ispičala i bolnu priču o silovanju.