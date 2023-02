DRAMA U ZADRUZI ZBOG ZVEZDANA! Gori od temperature, oko njega i bivša žena i ljubavnica - Ana u panici otjerala Anđelu!

Zvezdan Slavnić se tokom noći nije osjećao dobro, pa mu je ukazana i ljekarska pomoć, a snimak je objavljen na društvenim mrežama.

Zvezdanu Slavniću je sinoć u Zadruzi pozlilo kada je uletio u sukob Filipa Cara i Bilala Brajlovića, kako bi spriječio veći incident, nakon čega je ustanovljeno da ima visoku temperaturu, a dok je ležao u pabu njegovala ga je bivša vanbračna supruga Ana Ćurčić s kojom je proveo petnaest godina.

Anđela je sve vrijeme bila tu i obilazila ga, pa su se bivša žena i djevojka smjenjivale oko Zvezdana, da bi je Ana u jednom trenutku otjerala i počela da paniči i plače.

"Doći će za deset minuta, rekli su", rekla joj je Anđela misleći vjerovatno na to da će Zvezdanu biti ukazana ljekarska pomoć, a Ana ju je nakon toga otjerala: "Ajde idi, pusti me samo pet minuta, pa se vrati", na šta je ona bez pogovora izašla.

"Mene sad paniči zašto on ovako priča, ne pričaš normalno. Zvezdane, zašto tako govoriš, bre? Ispresijecano, to me plaši ", govorila je Ana Zvezdanu, a on joj je rekao da mu nije dobro.

"Jao, 38 sa 9, dajte, neka ga izvedu da popije tu injekciju u Urgentnom, izvedite ga!", uplašio se i Mikica Bojanić, a Zvezdan je Ani ponavljao: "Nije mi dobro, ne znam šta pričam, ti kao da ne znaš da kad imam 40 temperaturu ne znam šta govorim...".

