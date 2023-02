BIO JOJ JE PRVA LJUBAV, JEDVA PREBOLJELA RASTANAK SA NJIM! Evo kako je pokojna Ksenija pričala o Zvezdanu Slavniću

Na jutjubu postoji snimak gostovanja Ksenije Pajčin u jednoj TV emisiji, gdje je govorila o svojoj ljubavi sa Zvezdanom Slavnićem.

Izvor: Kurir/MARINA LOPIČIĆ, ANA PAUNKOVIĆ

Pokojna pjevačica je na pitanje da li se seća ko joj je bio prva ljubav, rekla sledeće:

"Da, sjećam se odlično. To je bio Zvezdan, to je sigurna stvar. Zvezdan je moj prvi dečko, toliko - rekla je pjevačica, koja je zatim na pitanje koji joj je rastanak najteže pao, tada rekla:

"Možda je to bilo sa Zvezdanom...", priznala je Ksenija, koja nije željela da detaljiše niti o Zvezdanu, niti o njihovom odnosu.

Slavnić je u svojoj ispovjesti u "Pretresu nedelje" svojevremeno pričao o prirodi odnosa sa Ksenijom, kao i o ubistvu koje je počinio, navodno, kako se godinama pričalo, zbog nje.

"Osuđen sam na 10 godina zbog ubistva, nedozvoljenog nošenja oružja i lakih tjelesnih povreda. Desilo se, kao prvo, velika tragedija. To je bila diskoteka. Ne bih želio da ulazim u neke sitnice i da porodica pokojnog i moja porodica ponovo prolaze kroz to. Jednostavno, desila se tragedija. To mogu da kažem što se tiče toga. Ništa to ne umanjuje moju krivicu, kajem se zbog toga jer taj momak nije trebalo ni da bude povrijeđen, a kamoli ubijen. Ja sam tada imao 21 godinu. Mi smo tu stalno izlazili, tada se taj klub zvao „Četiri sobe“. Imali smo naš separe, došlo je do nekih čarki, izašli smo napolje i desilo se šta se desilo. Mogu da potvrdim da Ksenija Pajčin te večeri nije bila tu, ništa se zbog nje nije desilo. Momke sa kojima sam ušao u konflikt sam upoznao te večeri. Bila je prisutna i Katarina Radivojević, ona je bila sa drugim društvom, u tom društvu gdje je bio i pokojni mladić", objasnio je on svojevremeno.

Izvor: YouTube/Zadruga Official/Printscreen