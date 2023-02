ZVEZDAN I DANAS ŽALI ŠTO KSENIJA JEDNU STVAR NIJE URADILA: Zorica otkrila detalje, mogao da SPRIJEČI njenu smrt?

Ksenija Pajčin je bila najveća mladalačka ljubav Zvezdana Slavnića, kao i on njena, a o njihovoj vezi se i danas priča.

Nakon još jedne burne noći u Zadruzi, u kojoj su se pomirili Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić dok je njegova bivša nevjenčana supruga pričala o svom odnosu s njim, kada su se i žestoko posvađali, Ana Ćurčić se poverila Zorici Marković u kupatilu, daleko od svih, ali ipak pred kamerama. U jednom momentu je pjevačica pomenula i pokojnu Kseniju Pajčin, najveću Zvezdanovu mladalačku ljubav.

"On ćuti, gleda, malo mi je djelovao pogubljeno. Nisam znala njegovu istoriju, malo sam napolju načula. Najviše što sam čula o čovjeku kojeg nikad nisam vidjela, a znam čiji je sin je bilo od Ksenije Pajčin, koja je u zadnjim danima pričala o njemu. Voljela je kasno da dođe sa drugaricom, igračicom, da niko ne zna, tad je bila sa Kapisodom..."

"Znaš da je njemu jako žao što ga Ksenija nije pozvala da mu se požali?", upitala je Ana Zoricu.

"Vjerujem, iz njegove priče. Imala je svoj stočić kod stuba, otpjeva, dušu da isprazni. Tu dušu nema niko. Mazi me po licu, stalno je to radila, malo popije, nekad ne, uhvati me za lice. Ja sam htjela da crknem, sedam dana nije radila kafana zbog žalosti. Kaže mi da čuvam srce, pa mi spusti ruku, nekad plačem, nekad ne. Nikad nisam pričala...", pričala je Zorica, te rekla da je na osnovu Ksenijine priče imala neku sliku o Zvezdanu kada je ušao u Zadrugu.

"Kad krenu sve njegove boli... Dijete je iz porodice gdje je Moka Slavnić to što jeste, tetka doktor prava, on nije iz porodice lijevaka, ali je ispušten", rekla je Ana i dodala i da je Zvezdan "kolateralna šteta" i da je željan ljubavi, te da ima mnogo talenata, ali i da bi bio odličan sportista, međutim, to mu je uskraćeno devet mjeseci nakon rođenja zbog zdravstvenog problema.

