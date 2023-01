ALEKS ME LOŽI OD POČETKA, TI SI MI ZA BRAK! Zvezdan Slavnić šokira ponašanjem prema ženama - "Anđeli sam pravio dete!"

Zvezdan Slavnić je objasnio "razliku" između onoga što ima s Anđelom Đuričić i onoga što je pokušao sa Aleksandrom Nikolić.

Prevario je nevenčanu suprugu Anu s kojom je godinama bio u vezi, ljubio i imao intimne odnose sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić, a zatim sve šokirao kada je pokušao da poljubi Aleksandru Nikolić dok su zajedno boravili u izolaciji. Zvezdan Slavnić, sin legendarnog Zorana Moke Slavnića, koji je u emisiji otkrio šta misli o svemu što se izdešavalo, pokušao je da objasni koja je razlika između pomenute plavuše i crnke.

Tokom razgovora s Anđelom koja je doživela i nervni slom nakon što je saznala šta se desilo, a potom mu sve oprostila akcijom ispod jorgana u hotelu, Zvezdan Slavnić je izjavio da je ona "za brak", a Aleksandra za "ono drugo" i čak i to da želi da joj napravi dete.

"Znaš da nisam hladne glave, nemoj uvertiru, ne mogu da slušam gluposti. Nerviraš me kad mi tako zvocaš. Aleks me pali od početka, ona mi je za k*es varijantu, a ti si za brak. Shvataš, glupačo, razliku? Ne bih svr*io u tebe da ne želim nešto ozbiljno. Deteta mi mog rođenog, moraš samo da znaš da se nisam igrao s tobom. Nikada ne bih išao na svoju štetu. To što sam uradio nije lepo ni najmanje."

"Mićo, Anđela je za ljubav, za kuću, a Aleks je bezobrazna, ona me loži i uzbuđuje. Tako me gleda. Ona je devojka za odnose. Anđeli sam, bre, pravio dete. Ono što imamo ona i ja neću imati s Aleksandrom. Ona je ku*vinski rođena i ima to ku*vinsko u sebi, što mene opasno loži", izjavio je Zvezdan nakon što je Anđela insistirala da joj objasni šta oseća prema jednoj i prema drugoj.