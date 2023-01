SEĆATE LI SE MIKE I GIBE? Bili su najpoznatiji rijaliti blizanci - pričalo se da su PROMENILI POL, a onda su NESTALI!

Mika i Giba proslavili su se u nekoliko srpskih tv programa, a onda se potpuno povukli sa javne scene.

Srpska javnost upoznala je blizance Miku i Gibu Vasić u emisiji "Menjam ženu" u kojoj su se predstavili kao najveći fanovi pevača Milana Stankovića čije su postere imali na gotovo svakom zidu sobe.

Nakon nekoliko godina pauze, slavni blizanci pojavili su se sa svojim roditeljima u rijalitijima Veliki brat i Zadruga u kojima su stekli dodatnu slavu, a mnogi se pitaju gde su sada članovi porodice iz Velike Plane. Mika i Giba istakli su se i kao osobe koje su obožavale da đuskaju pred kamerama, a po izlasku iz rijalitija na društvenim mrežama se pojavila navodno Mikina slika na kojoj je odeven u ženu, te su otpočele spekulacije i da je promenio pol, što je porodica oštro demantovala.

"Gledamo sliku i smejemo se. To je Fotošop. Misliš li da bi pored svih nas moji sinovi mogli promeniti pol? Oni su rođeni muškarci, ne mogu biti žene. Oprosti, ali trebao bi doći kod nas u goste i videti ima li muški polni organ u gaćama. Oprosti na ružnom rečniku, ali drugačije ti ne znam objasniti. Moraće da pokaže onu stvar da bi se svi uverili da nije postao žena. Ju, svašta", rekla je Mikina majka Rada tada za Kurir.

"Pričalo se da smo u Nemačkoj promenili pol, to nije tačno. Međutim, za dobar honorar, zašto ne? To je dugotrajan i naporan proces, ali ako plate napravićemo šou kakav nisu imali. Kada je mogao Brus Džener, što ne bismo mogli i mi?", rekli su Vasići za Informer.

Pored promene pola, kroz njihovu celu javnu karijeru nagađalo se i koje suseksualne orijentacije Mika i Giba Vasić, o čemu su i govorili za medije.

"Mi volimo žene. Bilo je komentara da mi iritiramo svojim vrckanjem, guzama i izgledom, a to iritira i naše roditelje, jer oni znaju da nismo gej. Gibi i meni to ne smeta, mi bismo imali hrabrost i podršku da to kažemo, da jesmo gej", rekao je Mika jednom prilikom.

Miki i Gibi se nakon učešća u rijalitijima gubi svaki trag. Slavni blizanci potpuno su neaktivni na društvenim mrežama, te i dalje nije poznato čime se danas bave. Njihovi roditelji učestvovali su u rijalitiju Bar, a njihovi bliznaci se nijednom nisu pojavili iako su posete bile dozvoljene.

