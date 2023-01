EKSPLICITNA SCENA KOJA JE ŠOKIRALA REGION: Čuveni spot devedesetih - pjevač godinama krio da je sve bilo stvarno!

Srđan iz Mobi Dika otkrio da je bio u vezama s pjevačicama grupe

Srđan Čolić, frontmen nekadašnje grupe Mobi dik, važio je za najpopularnijeg pjevača devedesetih godina čije su numere bile na vrhu muzičke liste.

"Kralj kokaina", "Brate prijatelju", samo su neki od najvećih hitova benda koji je harao scenom uz vokale Ane Stanić. Na njeno mesto je kasnije došla Aleksandra Perović, a jedna pjesma i spot privukli su ogromnu pažnju. Riječ je o spotu "Ljubomoran”, a pjeva o ljubavi između Aleksandre i Srđana, koji se prepiru, mire, ljube, a sve upravo zbog ljubomore.

Na kraju spota vide se scene seksa, za koji su svi dugo vremena bili sigurni da se i desio. U isto vrijeme su kolale priče i da je frontmen bio u vezi sa Aleksandrom Perović, a Čolić je tek nedavno priznao da nije bio samo u vezi sa njom, već i sa Anom Stanić.

"Bio sam u vezi sa Anom i sa Aleksandrom i ovo je prvi put da to javno kažem. Bili smo momak i djevojka i to smo krili i pravili se blesavi. To je bilo ozbiljno, jer sam volio i jednu i drugu, a danas obožavam svoju ženu, koja je majka moje divne djece. Bile su odlične u krevetu, zavisi s koje strane gledaš. Za manji krevet više mi je odgovarala Ana, a za veći Aleksandra. Poslednja stvar u životu koju bih želio je da uvrijedim neku svoju bivšu djevojku. S njima sam završio, ali tada nam je bilo vrlo lijepo. Ponosan sam na njih, jer imaju porodice", rekao je pjevač ranije Kuriru.

