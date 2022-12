SKYSHOWTIME PROSLAVLJA DOLAZAK U CRNU GORU SPECIJALNOM PONUDOM - UPOLA CIJENE ZAUVIJEK!

Najnoviji striming servis je dostupan u Crnoj Gori danas!

Izvor: PROMO

Tokom ograničenog perioda, novi korisnici koji se prijave preko sajta skyshowtime.com dobiće 50% popusta na standardnu mjesečnu cijenu pretplate - zauvijek!

Vrhunski striming servis SkyShowtime proslavlja dolazak u Crnu Goru danas specijalnom ponudom za sve nove korisnike: upola cijene zauvijek.

U Crnoj Gori to znači da će korisnici koji iskoriste ovu ponudu plaćati samo 2,99 € mjesečno umjesto 5,99 € za svjetski sadržaj, uključujući premijere holivudskih filmova i ekskluzivne nove serije iz svjetski poznatih studija, sve na jednom mjestu.

Izvršni direktor servisa SkyShowtime, Monti Sarhan, je rekao: „SkyShowtime donosi vrhunski sadržaj po izuzetnoj cijenu, što je za naše korisnike najveća vrijednost u oblasti zabave. Kao budući najveći striming servis u Evropi, izuzetno se radujemo što ćemo korisnicima u Crnoj Gori pružiti dodatnu vrijednost uz specijalnu ograničenu ponudu: upola cijene zauvijek."

Od samog početka, lokalni gledaoci će imati pristup raznovrsnom izboru serija i filmova, uključujući: 1883, 1923, A Friend Of The Family (Porodični prijatelj), Ambulance (Ambulantna kola), American Gigolo (Američki žigolo), Blocco 181, Halo, Law & Order Season 21 (Zakon i red, 21. sezona), Let the Right One In (Otvori vrata pravom), Mayor Of Kingstown (Gradonačelnik Kingstauna), Marry Me (Ti si taj), Pitch Perfect: Bumper in Berlin (Savršeni korak: Bamper u Berlinu), Sing 2 (Pjevajte s nama 2), Star Trek: Strange New Worlds (Zvjezdane staze: Čudni novi svijetovi), Super Pumped: The Battle for Uber (Skroz u fulu: Bitka za Uber), The Calling (Poziv), The Fear Index (Indeks straha), The First Lady (Prva dama), The Hanging Sun (Ponoćno sunce), The Midwich Cuckoos (Kukavice iz Midviča), The Northman (Sjevernjak), The Offer (Ponuda), The Rising, Tulsa King (Kralj Talse), Vampire Academy (Vampirska akademija) i Yellowstone (Jelouston).

Među velikim novim serijama koje stižu na SkyShowtime u narednim mjesecima su i neki od najiščekivanijih naslova: Funny Woman, Ripley (Ripli), Rabbit Hole (Zečja rupa), Three Women and

A Town Called Malice.

Pored toga, SkyShowtime je dom novih blokbaster filmova iz studija Universal Pictures i Paramount Pictures, koji će biti dostupni na servisu nakon bioskopskih premijera i izlaska u formatima za kućnu zabavu. Novi filmovi koji stižu na SkyShowtime obuhvataju: Top Gun: Maverick, Jurassic World: Dominion (Svijet iz doba jure: Nadmoć), Minions: The Rise of Gru (Malci: Gruov uspon), Bad Guys (Loši momci) i The Black Phone (Crni telefon). Ostali blokbasteri koji će biti dostupni obuhvataju Redeeming Love, Downton Abbey: A New Era (Dauntonska opatija: Nova era) i Belfast.

SkyShowtime donosi nove vrhunske igrane serije, sadržaje za djecu i cijelu porodicu i izbor kultnih naslova i bioskopskih hitova iz studija Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios i Peacock.

SkyShowtime ponuda „Upola cijene zauvijek” je dostupna tokom ograničenog perioda i u skladu sa odredbama i uslovima - https://www.skyshowtime.com/me/terms/offer

Šta je SkyShowtime

SkyShowtime je novi striming servis koji je sada dostupan u Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Švedskoj, Holandiji, Portugalu, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, na Kosovu, u Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji. SkyShowtime će nastaviti sa širenjem na tržišta Španije, Andore i Centralne i Istočne Evrope (CEE) u mjesecima koji predstoje i tokom prvog kvartala 2023.

SkyShowtime donosi najbolju zabavu, filmove i originalne serije legendarnih brendova poput Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios i Peacock.

SkyShowtime će biti dostupan na više od 20 evropskih tržišta koja obuhvataju 90 miliona domova. Na kraju, biće dostupan u Albaniji, Andori, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Danskoj, Finskoj, Mađarskoj, , u Crnoj Gori, Holandiji, Sjevernoj Makedoniji, Norveškoj, Poljskoj, Portugalu, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji, Španiji i Švedskoj.